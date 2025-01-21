5 упражнений, сжигающих жир на животе. Видео
Если ваша фитнес-программа стала скучной, попробуйте добавить в нее новый элемент для улучшения результатов. Вместо привычных скручиваний попробуйте динамическое отягощение для лучшей активизации мышц живота.
И хотя уменьшить жир в конкретных местах невозможно, однако упражнения на косые, прямые и поперечные мышцы укрепляют ядро, улучшая вашу стабильность, снижая риск травм и улучшая общую производительность. Какие упражнения помогут достичь такого результата, рассказали в Eat This, Not That.
Скручивания
Сядьте на пол, согнув колени и держите гантелю, гирю или диски в обеих руках. Наклонитесь назад, поднимите ноги и поверните торс влево, опуская вес возле левого бедра. Затем повторите упражнение вправо. Сделайте 3 подхода по 15-20 повторов.
Подъем ног
Лягте на спину, вытянув ноги, с гантелью между ступнями. Поднимите ноги и гантель до угла 90 градусов. Медленно опускайте ноги, не давая им коснуться пола. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.
Скручивания с весом
Лягте на спину и согните колени, чтобы стопы были на полу. Держите гантель на груди, акцентируя внимание на прессе и поднимайте плечи от пола. Спокойно опускайте тело, не позволяя плечам касаться пола между подходами. Выполните 3 подхода по 15-20 повторов.
Планка с подтягиваниями
Начните с планки, держа гантели на полу обеими руками. При этом, тело должно быть прямым от головы до пяток. Подтяните левую гантель к левому бедру, а затем повторите с правой стороны. Сделайте 3 подхода по 10-12 повторов на каждую сторону.
Велосипедные скручивания
Лежа на спине, держите гантелю возле груди, поднимите ноги, согнутые в коленях и плечи, чтобы правым локтем прикоснуться к левому колену. При этом необходимо одновременно выпрямить правую ногу. Поменяйте сторону и продолжайте, как при езде на велосипеде. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений в каждую сторону.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения убирают излишний жир на животе.
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