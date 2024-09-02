5 упражнений для уменьшения талии всего за 30 дней. Видео
Когда вам стало слишком тесно в любимых джинсах, а внешний вид заставляет вас подмечать больше недостатков, чем преимуществ - это может быть сигналом для внедрения изменений. Кроме того, лишний жир вокруг талии не только затрудняет выбор одежды, но и существенно угрожает здоровью.
Чтобы снизить обхват талии и улучшить фигуру, важно сочетать здоровое питание с регулярными физическими упражнениями. В Eat This, Not That! поделились эффективными упражнениями, которые можно выполнить на полу всего 3-4 раза в неделю, чтобы увидеть результаты менее чем за один месяц.
Велосипедные скручивания
Чтобы сделать велосипедный кранчи, лягте на спину с поднятыми и согнутыми коленями. Поднимите левый локоть к правому колену, вытягивая левую ногу и затем повторите с другой стороны. Выполните 3 подхода по 20-25 повторений на каждую сторону.
Боковые скручивания
Сядьте на пол, согните ноги в коленях и держите стопы ровно. Откиньтесь назад, оторвите стопы от пола и держите спину прямой. Поверните туловище влево, а затем вправо, касаясь руками к полу с обеих сторон. Сделайте 3 подхода по 15-20 повторений в каждую сторону.
Обратные скручивания
Обратные скручивания активизируют нижний пресс, уменьшая объем в талии. Чтобы выполнить упражнение, лягте на спину, руки положите под ягодицы или по бокам, а ноги согните в коленях и их поднимите к груди. Поднимите бедра от земли и медленно опустите их обратно. Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.
Боковая планка
Поработайте с боковой планкой для укрепления косых и поперечных мышц живота. Лягте на бок, подложите локоть под плечо и держите ноги вместе. Поднимите бедра так, чтобы ваше тело образовывало прямую линию. Держите позицию по 20-30 секунд, сделав 3 подхода на каждую сторону.
Альпинисты
Альпинист эффективно прорабатывает косые мышцы, бедра и прямые мышцы живота. Примите позицию высокой планки, подтягивая колени поочередно к груди, как при беге на месте. Держите пресс в тонусе. Сделайте 3 подхода по 30-60 секунд.
Ранее OBOZ.UA рассказал, как похудеть всего за 30 дней.
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