5 видов эфирных масел, полезных для здоровья волос
Эфирные масла, полученные из растений путем дистилляции или выпаривания, известны своей терапевтической природой.. Однако помните, что подобные препараты концентрированные, поэтому их следует смешивать с оливковым или миндальным маслом.
В этой статье OBOZ. UA расскажет о 5 самых популярных эфирных маслах для волос.
Эфирное масло лаванды помогает сбалансировать выработку кожного сала
Это эфирное масло, добываемое из цветков Lavandula angustifolia, выравнивает баланс кожного сала и уменьшает количество перхоти, поскольку обладает антисептическими свойствами.
Смешайте 8-10 капель масла лаванды с 2 столовыми ложками теплого оливкового или кокосового масла. Вотрите смесь в кожу головы и оставьте на 30 минут, или на ночь.
Эфирное масло перечной мяты обладает охлаждающим эффектом и усиливает кровообращение
Эфирное масло мяты перечной обладает охлаждающим эффектом, усиливает кровообращение, очищает поры, и улучшает рост волос.
Смешайте 2 капли этого средства с маслом-носителем, и нанесите его на кожу головы на 5-10 минут перед мытьем.
Эфирное масло кедрового дерева избавляет от сухости кожи
Как и лаванда, это масло обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами.
Добавьте 2 капли масла кедрового дерева на чайную ложку кокосового масла и нанесите эту маску, массируя кожу головы. Оставьте на 30 минут, после чего смойте.
Эфирное масло розмарина расширяет кровеносные сосуды и способствует делению клеток
Масло розмарина способствует росту волос, расширяя кровеносные сосуды и стимулируя делению клеток кожи головы. Это обеспечивает доставку питательных веществ и кислорода к фолликулам для лучшего роста.
Смешайте несколько капель масла розмарина с любым маслом-носителем и нанесите на кожу. Смойте его шампунем через 10-15 мин.
Можете также добавить средство непосредственно в шампунь.
Масло иланг-иланга: Не рекомендуется для жирной кожи головы
Иланг-иланг усиливает выработку кожного сала, что устраняет сухость кожи головы. Поэтому, если у вас жирная кожа головы, не используйте его.
Смешайте 5 капель эфирного масла иланг-иланга с 2 столовыми ложками теплого масла-носителя и нанесите на кожу головы. Оставьте на 30 минут перед мытьем.
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