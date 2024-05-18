5 видов эфирных масел, полезных для здоровья волос

Эфирные масла, полученные из растений путем дистилляции или выпаривания, известны своей терапевтической природой.. Однако помните, что подобные препараты концентрированные, поэтому их следует смешивать с оливковым или миндальным маслом.

В этой статье OBOZ. UA расскажет о 5 самых популярных эфирных маслах для волос.

Эфирное масло лаванды помогает сбалансировать выработку кожного сала

Это эфирное масло, добываемое из цветков Lavandula angustifolia, выравнивает баланс кожного сала и уменьшает количество перхоти, поскольку обладает антисептическими свойствами.

Смешайте 8-10 капель масла лаванды с 2 столовыми ложками теплого оливкового или кокосового масла. Вотрите смесь в кожу головы и оставьте на 30 минут, или на ночь.

Эфирное масло перечной мяты обладает охлаждающим эффектом и усиливает кровообращение

Эфирное масло мяты перечной обладает охлаждающим эффектом, усиливает кровообращение, очищает поры, и улучшает рост волос.

Смешайте 2 капли этого средства с маслом-носителем, и нанесите его на кожу головы на 5-10 минут перед мытьем.

Эфирное масло кедрового дерева избавляет от сухости кожи

Как и лаванда, это масло обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами.

Добавьте 2 капли масла кедрового дерева на чайную ложку кокосового масла и нанесите эту маску, массируя кожу головы. Оставьте на 30 минут, после чего смойте.

Эфирное масло розмарина расширяет кровеносные сосуды и способствует делению клеток

Масло розмарина способствует росту волос, расширяя кровеносные сосуды и стимулируя делению клеток кожи головы. Это обеспечивает доставку питательных веществ и кислорода к фолликулам для лучшего роста.

Смешайте несколько капель масла розмарина с любым маслом-носителем и нанесите на кожу. Смойте его шампунем через 10-15 мин.

Можете также добавить средство непосредственно в шампунь.

Масло иланг-иланга: Не рекомендуется для жирной кожи головы

Иланг-иланг усиливает выработку кожного сала, что устраняет сухость кожи головы. Поэтому, если у вас жирная кожа головы, не используйте его.

Смешайте 5 капель эфирного масла иланг-иланга с 2 столовыми ложками теплого масла-носителя и нанесите на кожу головы. Оставьте на 30 минут перед мытьем.

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