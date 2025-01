5 забытых советов, которые помогут приблизить похудение

Хотя советы по похудению могут быть вполне перспективными, однако важно детально исследовать советы и отсеивать те, что не дают результатов. В частности, вместо быстрых диет лучше сосредоточиться на изменении образа жизни, добавляя регулярные тренировки, здоровое питание и управлять стрессом.

Видео дня

Кроме того, именно медленное сбрасывание веса (примерно 0,5-1 кг в неделю) имеет большие шансы на долгосрочный успех, поскольку именно с терпением и последовательностью вы достигнете желаемых результатов. В Eat This, Not That поделились, какие забытые советы помогут приблизить похудение и что стоит попробовать для достижения фитнес-цели.

Ешьте из меньших тарелок

Чтобы уменьшить потребление калорий, используйте меньшие тарелки — это поможет вам сократить порции, не чувствуя голода. Переход на меньшую тарелку или салатник уменьшает потребление пищи в среднем на 30%. Кроме того, исследования подтверждают, что уменьшение размера тарелки помогает контролировать количество пищи. Поэтому, это простой способ снизить калории без ощущения ограничений.

Двигайтесь в течение дня

Добавьте больше движения в повседневную жизнь — это может значительно повлиять на вашу потерю веса. Ежедневные активности, такие как прогулки, перемещение по лестнице или домашние дела, увеличивают сжигание калорий. Этот эффект называется NEAT (термогенез без физических упражнений). Кроме того, регулярное движение в течение дня помогает создать дефицит калорий для похудения.

Записывайте то, что вы едите

Записывание своих мыслей, прогресса, питания и привычек способствует лучшему осознанию своего пути к похудению. Ведение таких записей поддерживает фокус на желаемом результате и помогает оставаться на правильном пути и достигать целей.

Обеспечьте здоровый сон

Сон играет ключевую роль в похудении, поскольку его недостаток увеличивает аппетит и затрудняет контроль за калориями. Если вы выбираете между тренировкой и сном, отдайте предпочтение сну, ведь его качество важнее для достижения результатов. Для максимального эффекта, рекомендуется спать не менее 7-8 часов за ночь.

Наслаждайтесь лакомством во время завтрака

Не стоит полностью отказываться от любимых блюд. Идея в том, чтобы позволять себе эти лакомства в нужный момент и в умеренных количествах. Это уменьшает желание есть их позже, особенно вечером, и помогает контролировать общее потребление калорий. Поэтому, наслаждайтесь своими любимыми блюдами, но в середине дня или после обеда.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о 5 стратегиях, которые помогут ускорить похудение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.