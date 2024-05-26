Пять замечательных блюд средиземноморской диеты, которые укрепят здоровье

Средиземноморская диета известна во всем мире своими вкусами и пользой для сердечно-сосудистой системы. News Bytes рассказал о пяти замечательных вегетарианских блюдах, которые не только порадуют ваш вкус, но и будут способствовать здоровью сердца.

Греческий салат

Почувствуйте свежесть греческого салата – прекрасного сочетания спелых помидоров, огурцов, красного лука, зеленого болгарского перца и сыра фета. С оливками и оливковым маслом блюдо насыщено антиоксидантами и полезными для сердца мононенасыщенными жирами.

Сливочный хумус

Побалуйте себя отличным вкусом хумуса – сливочного соуса из нута, тахини, чеснока, лимонного сока и оливкового масла. Он известен высоким содержанием клетчатки и растительного белка. Регулярное употребление хумуса может помочь снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний.

Рататуй

Рататуй, традиционное французское рагу, нашло свое место в средиземноморской диете. Он сочетает в себе баклажаны, цуккини, болгарский перец, лук и помидоры, тушеные с ароматными травами, такими как чабрец и базилик. Это полезное для сердца блюдо не только богато пищевыми волокнами и жизненно важными питательными веществами, но и является низкокалорийным.

Табуле из киноа

Превратите классический табуле в богатое белками и клетчаткой безглютеновое наслаждение из киноа. Это блюдо сочетает петрушку, мяту, спелые помидоры, хрустящие огурцы и лимонный сок. Оно способствует здоровью сердца благодаря высокому содержанию магния, помогающему поддерживать нормальный уровень кровяного давления.

Фаршированные перцы

Наслаждайтесь питательными свойствами фаршированного перца. Овощ наполнен смесью риса, помидоров, кедровых орехов, изюма и трав. Это сочетание обеспечивает множество витаминов, а содержание клетчатки способствует понижению уровня холестерина.

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