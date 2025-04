5 'здоровых' привычек, которые могут ускорить старение

Ежедневные привычки, которые способствуют здоровому образу жизни, могут помочь сохранить молодость. Однако некоторые "здоровые" практики могут иметь обратный эффект, если их выполнять чрезмерно или неправильно.

Видео дня

В Eat This, Not That поделились 5 привычками, которые могут преждевременно старить организм. Ознакомьтесь с ними, чтобы не нанести вред здоровью в стремлении его улучшить.

Бег

Бег — это отличное кардио для улучшения здоровья сердца, укрепления костей и мышц, при условии, если придерживаться правильной техники. Важно бегать в комфортной обуви, на ровных поверхностях и с правильной формой, чтобы избежать травм. Кроме того, чрезмерная нагрузка или неправильные привычки могут вызвать воспаление или травмы, что помешает достичь результатов.

Сокращение углеводов

Уменьшение углеводов, особенно рафинированных и добавленных сахаров, может помочь в достижении здорового веса. Однако полный отказ от углеводов не является здоровым выбором, поскольку они являются основным источником энергии для организма. Углеводы, такие как клетчатка, имеют дополнительные преимущества, в частности они снижают риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Умывание лица

Важно поддерживать регулярный режим ухода за кожей, умывая лицо 1-2 раза в день. Однако чрезмерное очищение может лишить кожу ее естественных масел, что приводит к сухости и воспалению. Это может способствовать преждевременному старению кожи, что противоречит цели ухода за ней.

Полагаться на средства, которые могут улучшить осанку

Не проводите весь день в неудобном положении, особенно сидя за столом. Используйте вспомогательные устройства для улучшения осанки, но не полагайтесь на них постоянно. Если вы чрезмерно используете такие средства, это может ослабить мышцы, которые обычно поддерживают правильную позу, что в конечном итоге ухудшит ситуацию.

Использование солнцезащитного крема

Использование солнцезащитного крема — это важная привычка для защиты от рака кожи и фотостарения, но полное избегание солнца может быть вредным. Вашему организму нужно солнце для производства витамина D, который важен для контроля циркадного ритма и улучшения настроения. Умеренное пребывание на солнце поможет поддерживать оптимальный уровень витамина D и повысить настроение.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о неожиданных причинах появления морщин.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.