6 худших привычек на завтрак, ускоряющих старение

Правильный завтрак – это не только немаловажная часть вашего дня, но и ключ к сохранению молодости и здоровья. Неправильные пищевые привычки утром могут повлиять на ваше самочувствие и внешний вид.

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Диетологи советуют обращать внимание на то, что вы едите, ведь именно с утра закладывается основа для здорового дня. Издание eatthis.com рассказывает о самых распространенных ошибках завтрака, которые могут ускорить процесс старения и как их избежать.

"Завтрак дает шанс достичь ваших ежедневных целей по потреблению фруктов и овощей, а также обеспечивает вас важными волокнами и продуктами, богатыми антиоксидантами", – отмечает диетолог Роксана Эхсани.

Пропустить завтрак или выбрать неправильные продукты – это не лучший вариант, если вы хотите выглядеть моложе и чувствовать себя здоровее. Ниже приведены шесть самых плохих привычек к завтраку, которые, по словам диетологов, могут привести к преждевременному старению.

Потребление подслащенных кофейных напитков

Сладкие кофейные напитки, такие как латте с ароматизаторами или замороженные кофейные коктейли, могут давать мгновенную энергию за счет сахара и кофеина, но это не обеспечивает долговременной энергии. "Такой напиток может быстро повысить уровень сахара в крови, но без полноценного завтрака ваш энергетический уровень скоро упадет", – объясняет Роксана Эхсани.

Чтобы избежать этого, она советует выбирать более легкий кофе и дополнить его полезными продуктами на завтрак.

Употребление обработанного мяса с нитратами

Бекон и колбасы – популярные блюда на завтрак, но они не являются идеальным выбором для предотвращения старения. "Это мясо не содержит достаточно клетчатки, много насыщенных жиров и нитратов, которые могут вызвать стресс для организма, что в результате может ускорить процесс старения", - говорит эксперт по питанию Джонатан Вальдес.

Отсутствие антиоксидантов в рационе

Если ваш завтрак не содержит ярких цветов, возможно, вы пропускаете важные витамины и антиоксиданты. "Отсутствие овощей или фруктов на тарелке означает потерю антиоксидантов, необходимых для профилактики болезней и поддержания долголетия", – объясняет Роксана Эхсани.

Чтобы добавить полезные элементы, она советует добавлять шпинат и помидоры в омлеты или готовить завтраки с разнообразными фруктами, такими как апельсины или грейпфруты.

Недостаточное потребление жидкости

Увлажнение важно не только для сохранения упругости кожи, но и для доставки питательных веществ в организм. "Стремитесь выпивать 6-8 стаканов воды в день", - советует Джонатан Вальдес.

Пропуск завтрака

Пропуск завтрака может привести к не лучшим решениям по питанию в течение дня. "Некоторые исследования показали, что регулярно завтракающие люди потребляют больше клетчатки и едят здоровее, чем те, кто пропускает этот прием пищи", – утверждает Роксана Эхсани.

Если вы не можете съесть полноценный завтрак, хотя бы попробуйте перекусить бананом и пригоршней грецких орехов.

Купленные завтраки на ходу

Когда вы приобретаете бутерброды с беконом и яйцами на заправке или в кафе, они часто содержат много насыщенных жиров и натрия. "Потребление таких продуктов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", – говорит Роксана Эхсани.

Вместо этого следует готовить завтраки дома, например, сэндвичи с овощами и яйцами на цельнозерновом хлебе.

Оставляя здоровые привычки на завтрак, вы будете не только выглядеть моложе, но и чувствовать себя бодрее на протяжении всего дня.

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