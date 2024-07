6 известных фруктов, замедляющих старение: есть в каждом магазине

Фрукты могут не только удовлетворить вкусовые рецепторы, но и играть ключевую роль в сохранении нашей молодости. Ведь потребляя фрукты, вы можете уменьшить воспаление и замедлить процессы старения. Широко известно, что хроническое воспаление связано со многими распространенными заболеваниями, такими как диабет, болезни сердца и рак, поэтому употребление определенных фруктов может помочь предотвратить эти состояния.

Какие фрукты обладают антиоксидантными свойствами и помогают нейтрализовать свободные радикалы, что способствует сохранению здоровья клеток и укрепляет иммунную систему, рассказывают в Eat This Not That.

1. Черника

Черника признана по своим поразительным антиоксидантным свойствам, которые превосходят другие популярные фрукты и овощи. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients в 2019 году, подтвердило, что черника снижает боль в коленях и суставах у людей с артритом, что связано с воспалением суставов. Антиоксиданты, содержащиеся в чернике, такие как антоцианы, могут способствовать защите мозга от окислительного стресса, что может повлиять на когнитивные способности.

Чашка черники содержит значительное количество антоцианов - 487 мг, что может способствовать уменьшению воспаления и преждевременному старению, а также снижению риска развития болезней сердца и рака. Дополнительно, антоцианы оказывают положительное воздействие на кишечник, уменьшая воспаление и способствуя лучшему контролю над глюкозой, что может быть важным для предупреждения диабета.

2. Грейпфрут

Грейпфрут, независимо от того, употребляете ли вы его на завтрак, добавляете к полосе или используете в десерте, богат богатыми полезными веществами, которые борются с воспалениями. Он особенно поражает высоким содержанием витамина C, что составляет 70% вашей суточной нормы только в одной порции. Витамин C не только способствует укреплению иммунной системы, но и стимулирует выработку коллагена, которая важна для здоровья суставов и сияющего вида кожи. Кроме того, грейпфрут содержит ликопин, мощный антиоксидант, который может защищать кожу от старения и способствовать предотвращению некоторых видов рака.

3. Клубника

Клубника является важным источником витамина C, но его польза не ограничивается только этим. Она также богата клетчаткой и калием, что способствует здоровью сердца и кишечника. Эти компоненты могут улучшать иммунную функцию и повышать уровень хорошего холестерина. Исследование 2006 года, опубликованное в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, подтвердило, что клубника содержит один из самых высоких уровней антиоксидантов среди всех продуктов на порцию.

4. Гранаты

Гранатовый сок известен своими высокими антиоксидантными свойствами, часто превосходящими даже красное вино и зеленый чай. Гранат содержит специфические соединения, такие как пуникалагин, элаговая кислота, антоцианы, кверцетин и катехины, которые способствуют снижению воспаления и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, об отличных качествах граната было отмечено в исследовании журнала Molecules от 2017 года. Там отмечают, что гранат обладает противораковыми свойствами и помогает в лечении заболевания кишечника, ревматоидного артрита, а также способствует лечению метаболических и сердечно-сосудистых расстройств.

5. Кислые вишни

Терпкие вишни содержат несколько полифенолов, включая кверцетин, цианидин и мелатонин, которые могут помочь бороться с воспалением. Вишня помогает уменьшить риск воспаления, связанных с развитием хронических заболеваний, таких как высокое кровяное давление и резистентность к инсулину. Об этом говорится в исследовании журнала Aging Research Reviews от 2021 года.

6. Малина

Малина отличается не только низким содержанием сахара и высоким уровнем клетчатки, но является прекрасным источником антиоксидантов, таких как витамин C, кверцетин и элаговая кислота.

По словам диетологов, содержащийся в малине магний способствует регулированию уровня сахара в крови и поддерживает здоровье кожи и костей. Кроме того, малина является важным источником калия, полезного для сердца и снижения артериального давления.

