6 листовых овощей, которые следует есть каждый день

Овощи — это ключевая часть здорового рациона, поскольку они насыщены витаминами, минералами и клетчаткой. Однако важно разнообразить их потребление, особенно добавляя больше темно-зеленых овощей, которые легко вписываются в любое блюдо.

Какая зелень имеет больше всего полезных свойств и что следует добавить в свое меню? Лучшими и полезными вариантами поделились в Eat This, Not That.

Кале

Это универсальный суперфуд, богатый витамином С (22% от суточной нормы на порцию), который укрепляет иммунитет и борется со свободными радикалами. Также в этой капусте много витамина К (68% от суточной нормы), важного для костей и здоровья сосудов. Кроме того, кале содержит сульфорафан — мощное соединение, которое помогает защищать клетки от повреждений и снижает риск некоторых заболеваний.

Зелень одуванчика

Зелень одуванчика является недооцененным суперфудом, который поддерживает пищеварение и здоровье печени, способствуя выведению желчи и расщеплению жиров. Она богата антиоксидантами, в частности бета-каротином, который защищает клетки от повреждений и снижает риск хронических заболеваний. Также эта зелень содержит лютеин и зеаксантин, необходимые для зрения, витамины С и К, которые укрепляют кости, а также инулин, природный пребиотик, который поддерживает полезные бактерии в кишечнике, что улучшает иммунитет и пищеварение.

Пак Чой

Пак Чой — это крестоцветный овощ, который, как содержит соединения, снижающие риск рака и защищающие клетки от повреждений. Он богат витаминами С, Е, фолиевой кислотой, селеном и бета-каротином, которые помогают бороться с канцерогенами. Также, в Пак Чой есть кальций, железо, магний и витамин К для укрепления костей, а кверцетин в его составе уменьшает воспаление.

Ростки брокколи

Ростки брокколи содержат в 100 раз больше глюкорафанина, чем обычная брокколи. Во время разжевывания это соединение превращается в сульфорафан — мощный антиоксидант, снижающий воспаление и способствующий уничтожению раковых клеток. Сульфорафан также поддерживает детоксикацию печени и помогает организму лучше справляться с токсинами.

Кресс-салат

Кресс-салат, при минимальном количестве калорий, богат витаминами и антиоксидантами. Он поддерживает иммунитет, способствует пищеварению и содержит глюкозинаты, которые помогают предотвращать хронические заболевания. Одна чашка кресс-салата обеспечивает более 100% суточной нормы витамина К, необходимого для здоровья костей.

Шпинат

Шпинат содержит каротиноиды, которые нейтрализуют свободные радикалы и могут снижать риск некоторых видов рака. Калий в его составе способствует снижению кровяного давления, а лютеин поддерживает когнитивные функции. Это отличный выбор для тех, кто хочет увеличить присутствие зелени в рационе.

