6 продуктов для улучшения выносливости: что следует съесть перед тренировкой

Кверцетин – это флавоноид, который можно найти во многих фруктах, овощах, зеленом чае и красном вине. Он известен своими антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться со свободными радикалами и могут улучшить выносливость, способствуя образованию новых митохондрий в клетках, повышая их окислительную способность.

Также кверцетин в составе продуктов может помочь контролировать уровень кортизола, что способствует уменьшению накопления жира и улучшит выносливость во время тренировок. Какие натуральные продукты являются источником этого полезного компонента, рассказали в Eat This, Not That.

Лук

Количество кверцетина: 20 мг на 100 г

Лук может быть полезен перед тренировкой благодаря высокому содержанию кверцетина, который улучшает митохондриальную активность и снижает риск респираторных инфекций. Кверцетин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что может помочь людям с аллергией, уменьшая выделение гистамина. Однако если вы чувствительны к запаху лука, это может быть проблемой.

Зеленый чай

Количество кверцетина: 1,69 мг на 100 г заваренного

Зеленый чай является мощным антиоксидантом, содержащим катехины, ускоряющие метаболизм. Исследования показывают, что он может помочь сжигать больше жира во время кардио-тренировок. Благодаря меньшему количеству кофеина, зеленый чай является более мягкой альтернативой для получения энергии, что может предотвратить перегрузку надпочечников. Для повышения эффективности чая к нему можно добавить цитрусовые.

Яблоки

Количество кверцетина: 10 мг на неочищенный продукт

Вы можете съесть яблоко перед обедом, чтобы уменьшить потребление калорий и дольше ощущать сытость благодаря содержанию клетчатки. Яблоки снабжают энергию и являются хорошим источником углеводов. После тренировки попробуйте яблоко с арахисовым маслом и холодным зеленым чаем для восстановления мышц и углеводов.

Помидоры

Количество кверцетина: 0,58 мг на 100 г

Помидоры богаты ликопином, антиоксидантом, который может помочь бороться с раком и сердечными заболеваниями, а также витаминами и минералами, такими как витамин B6 и железо. Попробуйте сочетать помидоры с продуктами, содержащими кверцетин, такими как лук.

Ягоды

Количество кверцетина: 7,67 мг в 100 г (черника); 3,58 мг в 100 г (ежевика)

Черника, богатая витаминами, способствует более быстрому восстановлению мышц благодаря своим противовоспалительным свойствам. Добавьте горсть черники или других темных ягод к протеиновому коктейлю для улучшения восстановления после тренировок.

Вишни

Количество кверцетина: 2,29 мг в 100 г

Черешни – это один из лучших продуктов для антиоксидантной поддержки, которые также помогают в восстановлении после тренировок. Они богаты клетчаткой, что способствует более длительному ощущению сытости и может помочь избавиться от лишнего веса. Кроме того, включение черешен в рацион может уменьшить воспаление, снижая боли в мышцах и общее накопление жира.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты способствуют выносливости на занятиях в зале.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.