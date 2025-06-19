6 продуктов, которые вредят вашей коже: что стоит убрать из рациона

Вы можете тщательно ухаживать за кожей, использовать лучшие косметические средства и следовать всем советам дерматологов, но прыщи и морщины все равно не исчезают. Часто причина скрывается не во внешнем уходе, а в ежедневном рационе.

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Некоторые продукты питания способны провоцировать воспаление, обезвоживание и ускоренное старение кожи. Издание eatthis.com рассказывает о шести продуктах, которые могут нанести вашей коже наибольший вред.

Кофе

Ежедневная привычка к нескольким чашкам кофе может иметь побочный эффект, о котором мало кто задумывается. Всего 2-3 порции в день стимулируют гипофиз, что запускает выработку кортизола – гормона, известного как "гормон стресса". Его повышенный уровень связывают не только с увеличением жировых отложений на животе, но и с преждевременным старением - кожа теряет плотность и становится тоньше.

Вместо очередного кофе лучше выпить чашку травяного чая с жиросжигающим эффектом.

Морепродукты

Креветки, омары и другие моллюски содержат значительное количество йода. Этот минерал необходим для нормальной работы щитовидной железы, но избыток йода часто провоцирует кожные высыпания. Чтобы избежать появления прыщей, достаточно ограничить потребление морепродуктов до нескольких раз в неделю.

Искусственные красители

Яркие цвета в продуктах - желтый, красный, синий – часто обеспечиваются синтетическими красителями, созданными в лабораториях. Эти вещества могут провоцировать внутренние воспалительные процессы, что, в свою очередь, проявляются на коже в виде покраснений, сыпи, преждевременного старения, а иногда - даже как аллергическая реакция, например, крапивница.

Алкоголь

Алкоголь вызывает обезвоживание организма, и особенно это заметно на коже. Из-за недостатка влаги мелкие морщины становятся заметнее, а кожа выглядит уставшей и сухой.

Сахар

Сладости и продукты с высоким содержанием простых углеводов (которые быстро превращаются в сахар в крови) – враги эластичной кожи. Чрезмерное потребление сахара разрушает коллаген и эластин – белки, отвечающие за упругость и молодость кожи. Как следствие, она обвисает и выглядит старше.

Даже на первый взгляд "здоровые" йогурты могут содержать слишком много сахара. Выбирайте варианты без добавления сахара – они не только полезнее, но и лучше для фигуры.

Обезжиренное молоко

Еще в 2005 году ученые из Гарварда провели масштабное исследование, которое выявило связь между потреблением обезжиренного молока и появлением акне. Во всех молочных продуктах содержатся гормоны, но именно в обезжиренном молоке концентрация биодоступных гормонов выше – жир, который в полноценном молоке частично "связывает" их, здесь отсутствует. В результате эти гормоны могут активизировать сальные железы, вызывая чрезмерное выделение кожного сала, а значит – высыпания.

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