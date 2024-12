6 советов к завтраку для женщин: еда для контроля калорий

Завтрак — это важный момент для настройки на успех и поддержания мотивации в течение дня. Если вы хотите уменьшить талию и процент жира в теле, в начале дня именно здоровый завтрак поможет вам в этом, обеспечивая энергией для дальнейших свершений.

Добавьте полезные привычки к утру, чтобы поддерживать цель потерять жир на животе. Что для этого нужно и как завтракать, снижая вес в течение дня, рассказали в Eat This, Not That.

Включите белок

Завтрак с высоким содержанием белка помогает похудеть, в частности яйца, которые являются отличным вариантом. Они не только обеспечивают все незаменимые аминокислоты, но и помогают контролировать порции благодаря высокому содержанию белка. Яйца также долго удерживают чувство сытости, что способствует снижению веса.

Обратите внимание на овсянку

Овсянка содержит растворимую клетчатку, которая замедляет пищеварение. Для здорового завтрака комбинируйте овсянку с ягодами, которые также богаты клетчаткой и способствуют контролю веса. Кроме того, такой завтрак даст вам сытость на долгое время благодаря сочетанию клетчатки и белка.

Ешьте сидя

Еда на ходу может увеличить риск переедания позже, что может негативно повлиять на попытки похудеть. Исследования показали, что сидение за столом во время приема пищи помогает лучше контролировать количество потребляемого и снижает вероятность переедания. Поэтому, если хотите потерять вес, старайтесь избегать еды на ходу и найти время для спокойного приема пищи.

Употребляйте клетчатку

Фрукты имеют естественную сладость, много питательных веществ и отличный вкус. Кроме того, они богаты клетчаткой, которая помогает снизить жир и достичь здорового веса. Исследования показывают, что они могут снижать риск ожирения и уменьшать объемы талии.

Сосредоточьтесь на цельнозерновых продуктах

Откажитесь от выпечки на завтрак и попробуйте цельнозерновой хлеб с ореховым маслом. Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой, что может помочь в снижении веса и снизить риск ожирения, ореховое масло является источником здоровых жиров, белка и клетчатки, поддерживающих чувство сытости.

Ешьте семена льна и чиа

Добавляйте семена льна и чиа в смузи, йогурты или киноа для получения полезных жирных кислот омега-3. Они способствуют снижению веса и улучшают здоровье кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки. Кроме того, нерастворимые волокна семян льна помогают уменьшить запоры и способствуют нормализации стула.

