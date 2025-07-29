6 вредных продуктов, которых вы желаете во время стресса: на что их лучше заменить
Когда мы переживаем стресс, организм начинает требовать быстрого успокоения – и чаще всего это проявляется в виде тяги к вредной пище. Конфеты, чипсы, мороженое или газированные напитки кажутся мгновенным решением проблемы, но на самом деле они только ухудшают самочувствие.
Правильно подобранные продукты не только помогают успокоить нервную систему, но и улучшают настроение. Издание eatthis.com рассказывает, чем стоит заменить привычные "стрессовые" перекусы, чтобы действительно поддержать свое эмоциональное состояние.
Хочется молочного шоколада? Лучше выберите темный
Во время стресса рука невольно тянется к чему-то сладкому и успокаивающему – например, плитки молочного шоколада. Но такое наслаждение – лишь иллюзия облегчения: сахар, в больших количествах присутствующий в молочном шоколаде, может только ухудшить ваше эмоциональное состояние.
Темный шоколад – другое дело. Он почти вдвое богаче какао, в котором содержатся антиоксиданты, способствующие уменьшению стресса. Для максимальной пользы выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70% и с менее чем 10 г сахара в порции.
Тянет на пасту? Лучше выберите медленные углеводы
Желание съесть что-то мучное – нормальная реакция на стресс. Углеводы стимулируют выработку серотонина – гормона хорошего настроения. Но есть нюанс: рафинированные углеводы – паста, крекеры, печенье – вызывают резкие колебания уровня сахара в крови, что ведет к раздражению, нервозности и усталости.
Чтобы не вредить себе, лучше выбирать сложные углеводы, которые организм переваривает медленнее. Например, спагетти из тыквы не только стабилизируют сахар в крови, но и содержат вдвое меньше калорий и углеводов, чем обычная паста.
Хочется мороженого? Лучше съешьте клубнику в шоколаде
Мороженое – популярный антистрессовый десерт, но зря. В нем содержится много сахара. Большое количество быстро поднимает уровень глюкозы, что вызывает выброс кортизола – гормона стресса. А когда уровень сахара резко падает, мозг повторно реагирует стрессом.
Хотите сладкого, но без вреда? Попробуйте клубнику в темном шоколаде. Всего одна чашка клубники покрывает дневную норму витамина С – мощного антиоксиданта, помогающего справиться с тревогой. А темный шоколад усиливает этот эффект.
Хочется красного мяса? Попробуйте вместо него лосось
Не обязательно полностью отказываться от говядины, но стоит сократить её потребление во время стресса. Вместо этого включайте в рацион больше жирной рыбы – например, лосося.
Омега-3 жирные кислоты, которыми богат лосось, поддерживают выработку серотонина, что улучшает настроение. Более того, эти же кислоты уменьшают воспаление в организме и могут снижать уровень тревожности.
Потянуло на сладкую газировку? Лучше выпейте обычную газировку без сахара
Когда вам кажется, что сладкий напиток утолит жажду и успокоит – помните, что 35 г сахара в одной банке газировки только ухудшат ситуацию. Глюкоза вызывает всплеск гормонов стресса, а фруктоза влияет на мозг на генетическом уровне, усугубляя реакцию на стресс.
Лучше выбирайте натуральную газировку без сахара. Она не содержит калорий и не провоцирует "сладкое похмелье".
Хочется чипсов? Лучше возьмите тыквенные семечки или несоленые орехи
Натрий – еще один невидимый враг, когда речь идет о стрессе. Во время нервного напряжения артериальное давление растет, и соленые закуски только усугубляют ситуацию. Кроме того, большое количество соли способствует обезвоживанию, что подрывает иммунную систему.
Лучший выбор – несоленые орехи или семечки. Например, одна около 28 г тыквенных семечек обеспечивает 37% суточной нормы магния, а миндаль – 19%. Этот минерал критически важен для стрессоустойчивости. Его нехватка может вызвать тревожность и раздражительность. К тому же орехи содержат клетчатку, полезные жиры и белки, которые надолго дарят ощущение сытости – поэтому рука не потянется за новой порцией снеков.
Ранее OBOZ.UA объяснял, какие продукты помогут справиться с тревогой.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.