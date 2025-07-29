6 вредных продуктов, которых вы желаете во время стресса: на что их лучше заменить

Когда мы переживаем стресс, организм начинает требовать быстрого успокоения – и чаще всего это проявляется в виде тяги к вредной пище. Конфеты, чипсы, мороженое или газированные напитки кажутся мгновенным решением проблемы, но на самом деле они только ухудшают самочувствие.

Видео дня

Правильно подобранные продукты не только помогают успокоить нервную систему, но и улучшают настроение. Издание eatthis.com рассказывает, чем стоит заменить привычные "стрессовые" перекусы, чтобы действительно поддержать свое эмоциональное состояние.

Хочется молочного шоколада? Лучше выберите темный

Во время стресса рука невольно тянется к чему-то сладкому и успокаивающему – например, плитки молочного шоколада. Но такое наслаждение – лишь иллюзия облегчения: сахар, в больших количествах присутствующий в молочном шоколаде, может только ухудшить ваше эмоциональное состояние.

Темный шоколад – другое дело. Он почти вдвое богаче какао, в котором содержатся антиоксиданты, способствующие уменьшению стресса. Для максимальной пользы выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70% и с менее чем 10 г сахара в порции.

Тянет на пасту? Лучше выберите медленные углеводы

Желание съесть что-то мучное – нормальная реакция на стресс. Углеводы стимулируют выработку серотонина – гормона хорошего настроения. Но есть нюанс: рафинированные углеводы – паста, крекеры, печенье – вызывают резкие колебания уровня сахара в крови, что ведет к раздражению, нервозности и усталости.

Чтобы не вредить себе, лучше выбирать сложные углеводы, которые организм переваривает медленнее. Например, спагетти из тыквы не только стабилизируют сахар в крови, но и содержат вдвое меньше калорий и углеводов, чем обычная паста.

Хочется мороженого? Лучше съешьте клубнику в шоколаде

Мороженое – популярный антистрессовый десерт, но зря. В нем содержится много сахара. Большое количество быстро поднимает уровень глюкозы, что вызывает выброс кортизола – гормона стресса. А когда уровень сахара резко падает, мозг повторно реагирует стрессом.

Хотите сладкого, но без вреда? Попробуйте клубнику в темном шоколаде. Всего одна чашка клубники покрывает дневную норму витамина С – мощного антиоксиданта, помогающего справиться с тревогой. А темный шоколад усиливает этот эффект.

Хочется красного мяса? Попробуйте вместо него лосось

Не обязательно полностью отказываться от говядины, но стоит сократить её потребление во время стресса. Вместо этого включайте в рацион больше жирной рыбы – например, лосося.

Омега-3 жирные кислоты, которыми богат лосось, поддерживают выработку серотонина, что улучшает настроение. Более того, эти же кислоты уменьшают воспаление в организме и могут снижать уровень тревожности.

Потянуло на сладкую газировку? Лучше выпейте обычную газировку без сахара

Когда вам кажется, что сладкий напиток утолит жажду и успокоит – помните, что 35 г сахара в одной банке газировки только ухудшат ситуацию. Глюкоза вызывает всплеск гормонов стресса, а фруктоза влияет на мозг на генетическом уровне, усугубляя реакцию на стресс.

Лучше выбирайте натуральную газировку без сахара. Она не содержит калорий и не провоцирует "сладкое похмелье".

Хочется чипсов? Лучше возьмите тыквенные семечки или несоленые орехи

Натрий – еще один невидимый враг, когда речь идет о стрессе. Во время нервного напряжения артериальное давление растет, и соленые закуски только усугубляют ситуацию. Кроме того, большое количество соли способствует обезвоживанию, что подрывает иммунную систему.

Лучший выбор – несоленые орехи или семечки. Например, одна около 28 г тыквенных семечек обеспечивает 37% суточной нормы магния, а миндаль – 19%. Этот минерал критически важен для стрессоустойчивости. Его нехватка может вызвать тревожность и раздражительность. К тому же орехи содержат клетчатку, полезные жиры и белки, которые надолго дарят ощущение сытости – поэтому рука не потянется за новой порцией снеков.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие продукты помогут справиться с тревогой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.