7 'диетических' продуктов, которые нужно вычеркнуть из рациона, чтобы не толстеть

Если вы думаете, что едите "диетическую пищу", то вас могут смутить дополнительные килограммы жировых отложений на талии. Ведь не всегда "диетические" маркировки соответствуют своей действительности, а могут тайно могут вызвать набор веса.

Исследования свидетельствуют о том, что мы подвергаемся такому влиянию рекламы, надеясь извлечь пользу от маркировки о низкокалорийности продукта. Как продавцы манипулируют нашим сознанием и какие продукты оказывают влияние на наш вес, пишет Eat This Not That.

1. Обезжиренный йогурт

Классический пример пищи, которую мы привыкли видеть на телекранах. Но, если читать список ингредиентов, то обезжиренный йогурт может оказаться совсем другим. Очень часто в таких продуктах жиры заменяются высоким количеством положительного сахара.

Необходимо быть осторожным с такой едой и не бояться покупать йогурт с небольшим добавлением жира. Это мнение пришли эксперты The American Journal of Clinical Nutrition в 2016 году на основе исследования женщин в течение 100 лет. Оказывается, что те, кто включал в свой рацион больше жирных молочных продуктов, набрали меньше веса, чем те, кто потреблял нежирные молочные продукты.

2. Обезжиренная заправка для салата

Заправки без жира часто содержат большое количество сахара, особенно кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, что может быть вторым ингредиентом после воды. Даже в небольших порциях обезжиренной заправки может быть до 3-4 г сахара, что следует учитывать при выборе продуктов для салатов. Итак, выбирая на ужин вкусный салат и покупая банку обезжиренной заправки – будьте осторожны.

3. Диетическая кола

Замена бескалорийных безалкогольных напитков на газировку, содержащую 150 калорий, может показаться выгодной для здоровья и способствовать похудению. Однако это может привести к набору веса. Некоторые исследования показали, что люди, потребляющие диетические напитки, часто компенсируют это, потребляя больше калорий в других продуктах.

Искусственные подсластители, такие как аспартам, сахарин или спленда, могут играть определенную роль в этом явлении. Они, не содержа калорий, ослепляют организм своей сладостью, что может возбуждать аппетит к еще более сладким продуктам. Обзор исследований, опубликованный в Йельском журнале биологии и медицины, указывает, что искусственные подсластители могут способствовать влечению к сахарным продуктам и зависимости от них, что может способствовать развитию ожирения.

4. Легкий пшеничный хлеб

Не позволяйте себе ввести в заблуждение слово "пшеница" на этикетке хлеба просто подтверждает использование пшеничной муки. Но белый пшеничный хлеб не цельнозерновой, поскольку в нем отсутствует клетчатка. Для проверки цельнозернового хлеба просмотрите ингредиенты на этикетке, ищите термины "цельнозерновая" мука, чтобы убедиться, что вы получаете больше клетчатки и витаминов.

Обратите внимание на термин "легкий", который не означает, что хлеб содержит меньше калорий. Выбирайте цельнозерновой хлеб, который содержит питательные вещества и быть лучшим вариантом для вашего здоровья и поможет избежать чрезмерного потребления пустых калорийных продуктов.

5. Йогуртовые парфе в магазине

Вы заходите в мини-маркет с целью быстрого перекуса, выбирая что-нибудь здоровое и видите йогуртовое парфе со слоями нарезанной клубники и гранолы. Если вы думаете, что йогуртовое парфе лучше батончика Snickers, то заметьте, что оба варианта имеют примерно одинаковое количество калорий — 280 — и граммов сахара — 28.

6. Энергетические и протеиновые батончики

Энергетические и протеиновые батончики представляют собой яркие примеры продуктов с мифической пользой для здоровья. Несмотря на то, что маркировка батончиков пытается убедить вас в здоровой природе этих закусок, но факты по питанию рассказывают совсем другие доказательства.

Например, энергетический батончик Chocolate Chip от CLIF содержит 21 грамм сахара и 250 калорий, а энергетический батончик с арахисовым маслом PowerBar Performance – 26 грамм сахара и 230 калорий.

7. Попкорн

Не все виды попкорна полезны для организма. К примеру, это касается тех, к которым не добавляют масло или сливочное масло. Выбирая попкорн в кинотеатре, особенно с добавлением растопленного сливочного или подсоленного масла, вы получаете высокую калорийность с 6 граммами насыщенных жиров на порцию, составляющую 30% вашей дневной нормы.

Также проверяйте этикетки попкорна для микроволновки с надписью "аромат сливочного масла" или "аромат карамели": читайте о наличии жиров и питательных веществ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как кофе поможет снизить вес

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.