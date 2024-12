7 ошибок, которые вы можете делать, тренируясь на беговой дорожке

Тренировка на беговой дорожке - это эффективный способ улучшить здоровье сердца, сжечь лишние калории и укрепить мышцы. Чтобы получить только пользу от занятий на этом оборудовании, важно избегать распространенных ошибок, которые могут привести к травмам и испортить прогресс.

В частности, будьте осторожны, слушайте свое тело, сохраняйте правильную осанку и воздержитесь от бега со слишком высокой скоростью или наклоном вперед. Чего вы можете не делать и что еще стоит учитывать во время бега на дорожке, рассказали в Eat This, Not That

Не выполняете упражнения на согревание

Чтобы избежать травм, перед началом тренировки важно разогреть мышцы. Вместо того чтобы сразу начать бег, сделайте несколько динамических растяжек или начните с легкой ходьбы. Это позволит подготовить мышцы к нагрузке и уменьшит риск травм.

Держитесь близко к передней части дорожки

Чтобы получить максимальную отдачу от тренировки, бегайте по центру беговой дорожки, а не спереди. Бег на передней части ограничивает движения рук и ухудшает осанку, что может привести к боли в спине и перегрузке плеч. Двигайтесь ровно, сохраняя естественный ритм и будете избегать травм.

Носите неправильную обувь

Правильная обувь для бега на дорожке имеет большое значение для качества тренировки, поскольку неподходящая обувь может привести к травмам бедер и коленей. Инвестируйте в хорошие кроссовки с поддержкой, чтобы избежать этих проблем. Это поможет сделать тренировки более эффективными и безопасными.

Сильно опираетесь на поручни

Не используйте поручни беговой дорожки для поддержки во время бега, поскольку это снижает эффективность тренировки. Полагаться на них можно только для балансировки, но это уменьшает сжигание калорий и ухудшает форму, приводя к напряжению в шее, плечах и спине. Вместо этого бегайте, держа руки в естественном движении.

Опираетесь на пятку

Если во время бега вы активно наступаете на пятки, это может привести к травмам коленей и спины. Важно обращать внимание на технику бега, чтобы снизить нагрузку на суставы. Выбирайте стиль, при котором ваша стопа слегка касается и не сильно ударяет по земле. Это поможет избежать ненужного стресса на опорно-двигательную систему.

Шагаете на дорожке

Не стоит ходить боком на беговой дорожке, поскольку это опасно из-за ограниченного пространства. Кроме того, если шнурок развяжется, вы можете потерять равновесие и травмироваться. Лучше просто идти или бежать прямо, чтобы избежать неприятностей.

Бегаете с гирями

Чтобы повысить эффективность тренировок, лучше не использовать отягощения на лодыжках во время бега на беговой дорожке. Они могут нарушить естественный ритм бега и увеличить риск травм. Также есть вероятность повредить тренажер или даже получить травмы из-за неожиданного освобождения от весов.

