7 причин полюбить грейпфрут: польза, о которой вы могли не догадываться

Грейпфрут – это яркий цитрусовый фрукт, который сочетает в себе свежесть, кислинку и пользу для здоровья. Его часто выбирают те, кто стремится укрепить иммунитет, поддерживать вес и улучшить обмен веществ.

Видео дня

Несмотря на свою популярность, вокруг грейпфрута существует немало споров – от модных диет до предостережений врачей. Поэтому пришло время разобраться, в чем заключаются истинные преимущества этого фрукта и стоит ли добавить его в ежедневный рацион. Больше об этом пишет eatthis.com.

Действительно ли грейпфрут так полезен?

Грейпфрут – это низкокалорийный, но очень питательный фрукт, богатый клетчаткой, витаминами и минералами. Он может помочь контролировать аппетит, поддерживать пищеварение и способствовать нормальному обмену веществ. Однако, как и в случае с любым другим продуктом, определённые нюансы следует учитывать.

Многие готовые продукты с грейпфрутом – например, фруктовые чашки или консервы – содержат добавленный сахар, который уменьшает пользу свежего фрукта. Кроме того, грейпфрут стал главным символом популярной в 1930-х годах "Голливудской диеты", которая обещала быстрое похудение благодаря "жиросжигающим" свойствам фрукта. Однако научных доказательств этой теории нет – грейпфрут действительно питательный, но никаким "волшебным" сжигателем жира не является.

Взаимодействие грейпфрута с лекарствами

Грейпфрут может влиять на усвоение определенных медикаментов. "Этот фрукт взаимодействует со многими препаратами, из-за чего лекарства могут действовать слабее или, наоборот, слишком сильно", – объясняет диетолог Николь Линдель.

По ее словам, грейпфрут может блокировать ферменты, которые нужны для расщепления некоторых препаратов, в частности средств для снижения холестерина. Также нежелательно сочетать этот фрукт со статинами, антигистаминными средствами, успокаивающими препаратами или кортикостероидами. Если вы регулярно принимаете лекарства, перед тем как включить грейпфрут в рацион, стоит посоветоваться с врачом.

7 главных преимуществ употребления грейпфрута

1. Поддерживает иммунную систему

Грейпфрут – настоящий кладезь витамина С. В 100 граммах свежего розового или красного фрукта содержится более 30 мг этого витамина. Один средний грейпфрут может обеспечить суточную норму витамина С, который укрепляет иммунную систему и помогает бороться с вирусами и бактериями. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, доказывает, что витамин С также способствует более быстрому выздоровлению от респираторных инфекций.

2. Может снизить инсулинорезистентность

Диетолог Габриэла Баррето отмечает: исследование в журнале Journal of Medicinal Food показало, что употребление половины грейпфрута перед едой помогает снизить уровень глюкозы после приема пищи и улучшает чувствительность к инсулину. Это может быть полезным для людей с риском развития диабета 2 типа.

3. Помогает поддерживать уровень калия

В одной чашке грейпфрута содержится примерно 300 мг калия – почти столько же, сколько в банане.

"Калий – это главный электролит, который регулирует баланс жидкостей, поддерживает работу сердца, мышц и нервной системы", – объясняет Баррето.

Регулярное употребление продуктов с калием помогает снижать давление, поэтому грейпфрут может быть полезным для людей с гипертонией.

4. Способствует выработке коллагена

Благодаря высокому содержанию витамина С грейпфрут стимулирует естественное образование коллагена, который поддерживает упругость кожи, прочность костей и сосудов.

"Коллаген составляет примерно 30% всей костной структуры и является важной составляющей сухожилий и связок", – добавляет Баррето.

Регулярное потребление грейпфрута помогает замедлить естественное снижение уровня коллагена, что происходит с возрастом.

5. Поддерживает здоровье сердца

Диетолог Брианна Вудс отмечает, что грейпфрут содержит клетчатку, калий и антиоксиданты, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.

Исследование, проведенное Национальной медицинской библиотекой США, показало: регулярное употребление грейпфрута связано со снижением риска ишемической болезни сердца и инсульта.

6. Способствует контролю веса

Хотя грейпфрут не сжигает жир напрямую, он является сытным и низкокалорийным продуктом, помогающим контролировать аппетит и потребление калорий. Благодаря большому количеству клетчатки этот фрукт позволяет дольше чувствовать себя сытым – поэтому его часто рекомендуют людям, которые стремятся похудеть здоровым путем.

7. Улучшает усвоение железа

Один грейпфрут содержит около 64% суточной нормы витамина С, который необходим для эффективного усвоения железа.

"Железо помогает переносить кислород к клеткам через эритроциты, поэтому достаточное его количество важно для энергии и нормальной работы организма", – объясняет Баррето.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие продукты помогут укрепить иммунитет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.