7 привычек, которые незаметно уничтожают ваш иммунитет

Пандемия COVID-19 напомнила нам о важности сильной иммунной системы. Однако ежедневные привычки могут незаметно снижать способность организма бороться с вирусами и инфекциями.

Некоторые факторы, такие как возраст или хронические болезни, нам не подвластны, но другие можно контролировать. Сосредоточение на правильном питании, сне и образе жизни поможет укрепить иммунитет и подготовить организм к вызовам, пишет eatthis.com.

Эксперты Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана в своем "Руководстве по здоровому образу жизни 2020/2021" выделили семь ключевых факторов, которые могут подавлять иммунную систему.

Чрезмерное потребление обработанных продуктов

Питание, преимущественно состоящее из обработанных продуктов и содержащее мало свежих овощей и фруктов, ослабляет иммунитет. Такие продукты часто богаты насыщенными жирами и сахаром, а иногда и тем, и другим. Постоянное чрезмерное употребление может вызвать хроническое воспаление, которое истощает иммунную систему.

Недостаточный сон

По данным экспертов Гарварда, недостаток сна или отдыха снижает способность организма бороться с инфекциями. Во время сна выделяется цитокин – молекула, необходимая для иммунной функции. Если сон сокращается, уменьшается и количество цитокинов и других важных иммунных клеток.

Чрезмерное употребление алкоголя

Часто после работы мы наслаждаемся бокалом вина, пива или виски. Однако чрезмерный алкоголь подавляет активность иммунных клеток, предупреждают эксперты Гарварда. Рекомендуется ограничиваться одним напитком в день или пить только три-четыре дня в неделю.

Курение сигарет

По данным CDC, курение не только уменьшает эффективность иммунитета, но и нарушает его баланс, повышая риск развития некоторых аутоиммунных заболеваний.

Игнорирование стресса

Хронический стресс может незаметно ослаблять иммунитет. Гормон кортизол подавляет воспаление, необходимое для активации иммунных клеток, включая лейкоциты (лимфоциты), которые борются с инфекцией, отмечают эксперты Гарварда и Кливлендской клиники.

Избыточный вес

Ожирение связано с хроническим низким уровнем воспаления. Жировая ткань выделяет адипоцитокины, способствующие воспалению. "Исследование еще на ранней стадии, но ожирение также обнаружено как независимый фактор риска заражения вирусом гриппа, возможно, из-за нарушения функции Т-клеток", – пишут эксперты. Для ориентира: лишний вес более 4 кг может усиливать эти риски.

Хронические заболевания

Некоторые факторы мы не можем контролировать. Аутоиммунные и другие хронические болезни могут атаковать иммунные клетки и снижать способность организма бороться с инфекциями, даже если вы правильно питаетесь и ведете активный образ жизни.

