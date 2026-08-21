7 продуктов, помогающих облегчить боль в горле: что есть во время болезни

Боль в горле может значительно ухудшить самочувствие и превратить обычный прием пищи в настоящее испытание. В этот период важно выбирать продукты, которые легко глотать и которые не раздражают воспаленную слизистую.

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Некоторые блюда могут не только обеспечить организм необходимыми питательными веществами, но и временно облегчить неприятные ощущения. Издание eatthis.com рассказывает о семи продуктах, которые стоит добавить в рацион при боли в горле.

"Когда вирусы и бактерии попадают в наше горло, они вызывают сильное воспаление и покраснение, которые могут превратиться в белые пятна", – объясняет врач Джорджина Нанос.

При боли в горле стоит отдавать предпочтение мягким, некислым блюдам, которые легко глотать. В то же время слишком острая, кислая или сухая пища может усилить раздражение. Ниже приведены семь продуктов и категорий пищи, которые могут быть более комфортными при таком состоянии.

Яйца

Яйца – питательный продукт с высоким содержанием белка, который легко включить в рацион даже тогда, когда глотать твёрдую пищу неприятно. Они имеют мягкую консистенцию и не относятся к кислым продуктам, поэтому обычно не вызывают дополнительного раздражения слизистой.

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"Лучшая пища при боли в горле должна соответствовать трем критериям: быть мягкой и легкой для глотания, теплой или комнатной температуры и некислой", –– отмечает врач Димитар Маринов.

Яйца можно приготовить в виде омлета, яичницы или сварить. Главное –– избегать чрезмерно острых приправ и подавать блюдо не слишком горячим.

Куриный суп

Теплый куриный суп давно считается популярным блюдом при простуде. Он помогает получать жидкость, согревает и имеет мягкую консистенцию, что особенно важно, когда глотание вызывает дискомфорт.

По словам врача Гэри Линкова, исследования указывают на то, что куриный суп может влиять на активность определенных лейкоцитов – клеток, участвующих в воспалительных процессах. Это может свидетельствовать о потенциальном противовоспалительном эффекте блюда.

При боли в горле лучше не добавлять много острых специй. Также стоит с осторожностью относиться к сухим крекерам и другой твёрдой пище, которая может дополнительно раздражать слизистую.

Чеснок

Чеснок можно использовать не только как ароматную добавку к блюдам. Он содержит соединения, которым приписывают антибактериальные и противовоспалительные свойства.

"Подход к боли в горле может быть двусторонним: уменьшение количества бактерий и вирусов и уменьшение дальнейшего раздражения горла", – объясняет врач Лианн Постон.

Чеснок можно добавлять в супы, бульоны и другие тёплые блюда. В то же время не стоит употреблять его в большом количестве в сыром виде, особенно если слизистая уже сильно раздражена, ведь это может вызвать дополнительное жжение.

Рыба

Рыба является источником полноценного белка, цинка и омега-3 жирных кислот. Эти питательные вещества важны для нормальной работы организма и поддержания иммунной системы.

"Употребление рыбы обеспечивает организм белками и цинком, что помогает бороться с инфекцией", – говорит врач Рашми Бьякоди.

При боли в горле лучше выбирать нежную рыбу, приготовленную на пару, запеченную или тушеную. Мягкая текстура такого блюда облегчает глотание, а теплая пища может дополнительно успокаивать раздраженное горло.

Холодные продукты

Не всем при боли в горле хочется есть теплую пищу. Если слизистая сильно жжет или возникает зуд, прохладная пища иногда помогает временно уменьшить неприятные ощущения.

"Холодные продукты могут помочь снизить активность нервных окончаний в горле, которые сигнализируют о боли, тем самым уменьшая боль и облегчая симптомы", – отмечает диетолог Анна Биндер МакЭйси.

В такой ситуации подойдут фруктовое мороженое, желе или небольшое количество мороженого. Однако стоит помнить о значительном содержании сахара в некоторых подобных продуктах, поэтому они не должны заменять полноценное питание.

Картофельное пюре

Мягкие блюда особенно удобны, когда глотать твёрдую пищу сложно. Одним из таких вариантов является картофельное пюре: оно легко проглатывается и не имеет грубой текстуры, которая могла бы дополнительно травмировать раздражённую слизистую.

Теплая пища также может способствовать увлажнению ротовой полости и горла. Доктор Линков отмечает, что тёплые блюда могут "стимулировать слюноотделение и увеличить выработку носовой слизи, что помогает смазывать горло".

Пюре лучше подавать тёплым, а не горячим. Для вкуса можно добавить немного масла или другого мягкого ингредиента, избегая острых специй.

Продукты, богатые витамином С

Витамин С необходим для нормальной работы иммунной системы, поэтому продукты, содержащие его, могут стать полезной частью рациона во время болезни.

Врач Нейт Фавини отмечает: "Я часто рекомендую высокую дозу витамина С – до 3000 миллиграммов в день – чтобы укрепить иммунную систему и помочь вам быстрее выздороветь". В то же время такие высокие дозы добавок подходят не всем, поэтому перед их приемом стоит проконсультироваться с врачом.

Когда болит горло, источники витамина С лучше выбирать с учетом кислотности. Киви, ягоды и другие подходящие продукты могут обеспечить организм этим витамином, но некоторые кислые фрукты способны усилить раздражение. В частности, апельсины из-за высокой кислотности могут быть не лучшим вариантом при выраженной боли.

При боли в горле главное – не заставлять себя есть то, что вызывает дискомфорт. Мягкие продукты комфортной температуры и достаточное количество жидкости помогают поддерживать увлажнение слизистой и могут сделать симптомы менее неприятными. Если боль сильная, долго не проходит, сопровождается высокой температурой, затрудненным дыханием или глотанием, необходимо обратиться к врачу.

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