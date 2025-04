7 упражнений для плоского живота: укрепление пресса и сжигание жира

Если вы тренируетесь и придерживаетесь диеты, однако вам не удается убрать жир из зоны живота, вполне возможно, что вам следует изменить подход к тренировке. В частности, вместо многочисленных повторений и кардио, попробуйте включить силовые упражнения, которые направлены на различные части живота и имеют накопительный эффект даже после занятия.

Видео дня

В Eat This, Not That поделились некоторыми эффективными силовыми упражнениями, которые активируют брюшной пресс и косые мышцы. Выполняйте каждое упражнение по 30 секунд с 15-секундной паузой между ними в 3 раундах для получения наилучшего результата.

Велосипедное скручивание

Лягте на пол, прижав поясницу к земле и поднимите колени под углом 45 градусов. Постепенно двигайте ногами, и поворачивая туловище, дотягивайте локти к противоположным коленям, чередуя стороны. Выполняйте упражнение, дышите ровно не напрягая шею.

Повороты

Сидя на полу, согните колени и слегка наклонитесь назад, приподнимая ноги от земли. Держа руки перед собой, вращайте верхнюю часть тела поочередно влево и вправо, контролируя движения и сохраняя стабильность. Держите пресс напряженным, чтобы максимизировать эффект.

Планка

Начните из положения отжимания, поставив руки под плечи, а затем опуститесь на предплечья, держа тело прямым. Оставайтесь в таком положении, контролируя напряжение в корпусе и бедрах, и представляйте, как притягиваете нижнее ребро к тазу для усиления работы живота. Задержитесь на 30 секунд, дыша ровно.

Обратное скручивание

Лягте на спину, держите руки по бокам и поднимите колени к груди, соединив стопы. Используйте пресс, чтобы поднять бедра от пола, а затем медленно опустите их обратно. Сжимайте мышцы живота в верхней точке, удерживая их на секунду и повторите.

Асана "Птица-собака"

Начните в положении на столе, держа руки под плечами, а колени под бедрами. Вытяните правую руку и левую ногу, сохраняя равновесие, а затем верните их обратно в исходное положение. Повторите с левой рукой и правой ногой.

Боковая планка

Лягте на правый бок, поддерживая локтем верхнюю часть тела на правом предплечье. Поднимите бедра, удерживая тело прямо от головы до стоп и привлеките пресс для улучшения стабильности. Удерживайте позицию в течение определенного времени, а затем измените сторону и повторите.

Поднятия ног

Подъемы ног эффективно тренируют нижнюю часть живота, задействуя сгибатели бедра, пресс и косые мышцы. Лягте на спину, положив руки под ягодицы или по бокам для поддержки, и поднимите прямые ноги к потолку, пока ягодицы не оторвутся от пола. Медленно опустите ноги назад, удерживая нижнюю часть спины на полу.

Ранее OBOZ.UA рассказал о преимуществах вакуума для похудения в зоне живота.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.