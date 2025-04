7 упражнений йоги, которые улучшают равновесие после 60

Баланс является важной, но часто недооцененной частью вашей физической активности. Однако практика поддержания равновесия не только улучшает подвижность, но и снижает риск травм и серьезных проблем со здоровьем, в том числе преждевременной смерти.

Видео дня

Чтобы улучшить свое равновесие, стоит включать в тренировки упражнения на баланс, которые можно сделать даже в повседневной жизни. Какие упражнения из йоги эффективны для предотвращения возрастных изменений в теле, рассказали в Eat This, Not That.

Поза дерева

Стоя в позе горы, перенесите вес на левую ногу, поднимите правое колено к животу и откройте его вправо, удерживая равновесие. Тянитесь позвоночником вверх, расслабьте плечи, лицо и шею, удерживая позу на 5-8 вдохов. Постепенно повторите с другой стороны.

Поза орла

Поднимите руки вверх, вдыхая, а затем, выдыхая, опустите их, перекрывая правую руку с левой. Перенесите вес на левую ногу, поднимите правое колено к животу, слегка согнув левую ногу, и переплетите правую ногу с левой. Удерживайте позу на 5-8 вдохов, а затем вернитесь в позу горы. Повторите с другой стороны.

Балансировка Полумесяца

Начните с позы Воина II на правой стороне. Затем, перенесите вес на правую ногу, вдыхая, и положите правую руку на пол или йога-блок, примерно на 15 см диагонально от правой стопы. Горизонтально поднимите левую ногу и удерживайте позу на несколько вдохов. Выдохните и вернитесь в позицию Воина II, после чего повторите с другой стороны.

Крученый балансирующий полумесяц

Начните с позы горы, перенесите вес на правую ногу, вдыхая, и соедините руки перед грудью. Поднимите левое колено, выдыхая и наклоните корпус вперед, распрямляя левую ногу до уровня горизонта. Положите руки на пол или йога-блок, убедитесь, что бедра остаются ровными, а задняя нога активна. Оставайтесь в позе на несколько вдохов, а затем опустите правую руку. Вернитесь в центр и постепенно поднимитесь. Повторите на другой стороне.

Поза Воин III

Начните с позы горы, соединив руки перед грудью. Перенесите вес на правую ногу, а на вдохе, поднимите левое колено к животу. Выдыхая, наклоните корпус вперед и поднимите левую ногу, пока она не станет параллельной полу. Протяните руки или положите их на йога-блок для поддержки. Держите корпус активным, а бедра ровными, удерживайте позу несколько вдохов. Далее, вдохните, поверните руки к центру и опустите левую ногу. Повторите с другой стороны.

Поза стула на цыпочках

Встаньте в позу горы. Вдохните, согните оба колена и поднимите руки вверх. Выдыхая, опустите бедра назад, как будто вы садитесь на стул, перенесите вес на пальцы ног и поднимите пятки. Удерживайте позу в течение нескольких вдохов, а затем опустите пятки на пол. Выровняйте ноги, и опустите руки.

Поза лодки

Присядьте, наклонитесь назад, согните оба колена и поднимите ноги от пола. Ноги поднимите к потолку и протяните руки вперед или обнимите бедра руками. Для дополнительной поддержки можно поставить руки возле бедер. Удерживайте позу, выполняя по 5-8 глубоких вдохов и выдохов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как улучшить подвижность с возрастом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.