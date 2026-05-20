7 вопросов пластическому хирургу, которые стоит задать до операции

Решиться на пластику – серьезный шаг, который требует от пациента эмоциональной готовности и четкого понимания процесса. Поэтому вполне нормально, когда у вас возникают вопросы относительно предстоящей операции. На популярные вопросы отвечает основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

"Первая консультация – это всегда обмен вопросами между пациентом и хирургом. Врача интересует состояние здоровья пациента, его привычки и образ жизни. Он спрашивает, были ли пластические операции, как и где они проходили, были ли осложнения? Обязательно задаст самый важный вопрос: какой результат ожидает пациент после операции? Да и самому хирургу приходится отвечать на десятки вопросов. И это хорошо. Пациент имеет право быть осведомленным обо всех этапах операции, знать обо всех возможных рисках. Поэтому не бойтесь задавать даже те вопросы, которые, на первый взгляд, кажутся странными. Например, как-то меня спрашивали: "Можно сделать так, чтобы о пластике не догадался муж?". Или: "Если мне не понравится результат – можете вернуть все как было?". Ответы на эти вопросы очевидны, но если человек спрашивает – хирург должен ответить честно и объяснить, почему что-то сделать невозможно".

Можно ли похудеть благодаря липосакции?

Еще 10 лет назад о своей фигуре беспокоились преимущественно женщины. Сегодня такое желание часто возникает и у мужчин. Именно они приходят к нам с запросом: "Можно ли быстро убрать несколько килограммов?". Приходится объяснять, что липосакция – не метод быстрого похудения. Здесь речь идет не о лишних килограммах, а об улучшении контуров фигуры. Хотите похудеть? Без спорта и ограничения в питании это невозможно. Хотите стать стройнее убрав жировые ловушки? Тогда да, липосакция поможет. Добавлю, что после липосакции вес может измениться минимально, зато контуры тела станут максимально привлекательными. Пациентов также волнует вопрос, может ли вернуться удаленный жир? И да, и нет. Во время липосакции жировые клетки удаляются навсегда, но если вы наберете вес – они появятся в других участках.

Останутся ли после блефаропластики шрамы на лице?

У большинства пациентов швы после коррекции формы век становятся практически незаметными уже через две-три недели. Но в первые дни после операции в зоне глаз есть покраснение и отечность. Конечно, это немного пугает пациентов, когда они смотрят на себя в зеркало. Поэтому на консультации всегда надо объяснять, что разрез будет сделан в естественной складке кожи и шов будет скрыт. Через 4 месяца следы от блефаро будут настолько малозаметны, что их будет трудно разглядеть даже самому пациенту. Несколько полезных советов для тех, кто хочет ускорить процесс заживления: меньше касайтесь глаз руками, ложитесь спать на спине, чтобы швы не чувствовали давления. А если носите очки, лучше положите их на несколько недель на полочку. Вообще я всегда советую пациентам брать 1-2 недели отпуска и просто отдохнуть, чтобы не чувствовать лишнего социального давления.

Нужно ли менять силиконовые имплантаты каждые 10 лет?

Современные силиконовые имплантаты не имеют срока годности, после которого их обязательно нужно менять. Если вы чувствуете себя комфортно, вам все нравится, можете ходить с имплантатами 15 лет и более. Заменить их можно только по медицинским показаниям. И таких ситуаций бывает несколько. Например, если имплантат поврежден, или вокруг него сформировалась плотная капсула, которая вызывает боль и дискомфорт. Сегодня поводом для замены все чаще становится желание женщин уменьшить размер груди. В последние годы изменились эстетические ориентиры и натуральность сейчас выглядит дороже и современнее, поэтому женщины возвращаются к своим привычным формам.

"Задача хирурга – не только оперировать, но и объяснять. Развенчивать мифы и формировать у пациента реалистичные ожидания еще до операции".

Можно ли сделать плоский живот без абдоминопластики?

Часто слышу этот вопрос, поскольку некоторые пациенты считают, что хирург будет работать в брюшной полости где находятся внутренние органы. Зона проведения абдомино – передняя стенка живота. Глубже мышц мы не вмешиваемся, работаем только с кожей и подкожными жировыми структурами. В некоторых случаях получить плоский живот действительно можно без этой операции. Если у пациента нет диастаза мышц, которые формируют пресс, а также эластичная кожа, можно попробовать липосакцию, или такие неинвазивные методы как RF-лифтинг или ультразвук. В случае, если хирург видит, что обвисание кожи на животе достаточно значительное, вряд ли ли липосакция поможет. Абдоминопластика – единственный вариант.

Пластика пупка – прихоть или необходимость?

Обычно омфалопластика является частью таких популярных операций по моделированию живота, как липосакция или абдомино. Без преувеличения скажу, что это финальный штрих в создании красивого живота. И с каждым годом все больше пациентов обращаются к нам исключительно за коррекцией пупка. Эта процедура занимает от 30 до 60 минут и осуществляется под общей или местной анестезией. Для начала определяется идеальное место расположения пупка, которое должно соответствовать пропорциям живота пациента. Затем через крошечный разрез создается новое пупочное кольцо и моделируется желаемая форма – вертикальная, овальная или втянутая. После этого пупок фиксируется в нужном положении специальными внутренними швами. Это делается для того, чтобы он выглядел естественно даже во время движения или наклонов. После заживления шов расположен внутри пупочного кольца практически невидим. Никто не догадается, что вы делали операцию, если вы сами об этом не скажете.

Поможет ли липосакция пациентам с избыточным весом?

– Одно из противопоказаний к липосакции – избыточный вес пациента. То есть, если человек весит более 100 килограммов, а хочет быть стройным – ему сначала нужно похудеть хотя бы на 10 килограммов и продержаться в этом весе 5-6 месяцев. Только потом можно обращаться к пластическому хирургу. Если противопоказаний больше нет, хирург сделает липосакцию и может удалить до 5 литров жировой клетчатки. У некоторых пациентов этот удаленный объем практически не влияет на контуры фигуры, поэтому через 6 месяцев можно сделать повторную липосакцию. Вообще из каждой проблемной зоны хирург может забрать лишь 80% жира. Если убрать все – наступит скелетизация. Сквозь кожу буквально будут проступать кости. Именно поэтому после липосакции запрещено худеть.

Почему блефаропластику запрещено делать в молодом возрасте?

Никакого запрета на коррекцию формы век в молодом возрасте не существует. Просто у подавляющего большинства людей в этом нет необходимости. В 20-30 лет кожа век упругая, жировые пакеты практически не выпячиваются, поэтому операция ничего существенно не улучшит. Если же сделать операцию слишком рано, через 10-15 лет может понадобиться повторная коррекция, иногда более сложная. В то же время мы делаем блефаро даже двадцатилетним пациентам. Некоторые люди имеют врожденные мешки под глазами, которые формируются генетически. Эта наследственная особенность строения лица, связанная с анатомическим расположением жировой клетчатки, встречается довольно часто. Поэтому не надо ждать 20 лет, если мешки под глазами вызывают дискомфорт уже сейчас.