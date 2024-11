8 упражнений для женщин после 50, которые помогут держать руки в форме. Видео

После 50 лет большинство людей отчаиваются и считают, что похудение для них - почти невозможно. Однако, если вы на самом деле хотите поддерживать форму, подвижность и силу мышц, возраст не станет вам помехой.

Видео дня

В частности, сформировать подтянутые руки можно, если включить в свой ежедневный распорядок упражнения на подвижность, а также силовые тренировки, которые улучшают гибкость суставов и укрепляют мышцы. Какие упражнения стоит выполнять, чтобы иметь сильные и подтянутые руки, рассказали в Eat This, Not That.

Настенные перекатывания

Станьте спиной к стене, согните руки под углом 90° и разверните ладони наружу. Затем, выполняйте плавные подъемы и опускания рук, которые должны длиться по 4 секунды. Для улучшения подвижности и укрепления плеч выполните по 8-10 повторений.

Вращения запястий

Заботьтесь о запястьях, выполняя простые упражнения, ведь их гибкость важна для тренировок и повседневных дел. Для этого обездвижив руку, поворачивайте кулаки ладонями вниз и вверх по 2 секунды в каждом направлении. Выполняйте 8-10 повторений. Это поможет избежать дискомфорта и сохранить подвижность.

Тяга с гантелями

Упражнения с гантелями укрепляют руки и верхнюю часть спины, поддерживая телосложение подтянутым. Для выполнения наклонитесь, положите одну руку и колено на скамью, а спину держите ровной. Другой рукой поднимайте гантель к бедру, сжимая лопатки. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений на каждую сторону.

Жим от плеч

Плечевой пресс - это эффективное упражнение для формирования верхней части тела, которое помогает укрепить мышцы плеч и улучшить форму рук. Держите гантели на уровне плеч и поднимите их над головой до полного выпрямления рук, а затем медленно опустите. Выполняйте 3 подхода по 8-10 повторений.

Вертикальное подтягивание

Для формирования рельефных рук попробуйте упражнение на выпрямление. Для этого возьмите по гантели в каждую руку, держите их близко к телу, согните локти и поднимите вес вверх на 5-7 см. Фокусируясь на поднятых локтях медленно вернитесь в исходное положение. Выполняйте 3 подхода по 8-10 повторений.

Отжимания

Отжимания - это отличное упражнение для рук и груди, которое не требует оборудования. Начните с правильной позиции: руки на ширине плеч, тело прямое, а пальцы ног - это точка опоры. Медленно опускайтесь, пока грудь не коснется пола и вернитесь в исходное положение. Выполняйте 3 подхода по 8-10 повторений.

Боковые подъемы

Боковые подъемы идеально подходят для тренировки мышц плеч и рук. Станьте прямо, держа гантели по бокам так, чтобы ладони были направлены внутрь. Поднимайте гантели, пока руки не образуют букву Т, а затем медленно опустите их. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.

Упражнения на подвижность

Добавьте упражнения на подвижность в свое расписание для поддержания гибкости и предотвращения травм. В частности, йога и пикбол являются эффективной активностью, способствующей развитию силы и координации. Эти упражнения помогают улучшить общую физическую форму и подготовят суставы к большим диапазонам движения.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения следует выполнять женщинам после 50 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.