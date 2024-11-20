9 легких привычек для похудения, которые занимают менее 10 минут в день

Желание сбросить лишний вес не всегда означает, что нужно проводить часы в спортзале или соблюдать строгие диеты. Существуют простые и эффективные привычки, которые можно легко вписать в любой график и добиться результатов без большого усилия.

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Маленькие изменения в ежедневных привычках могут привести к значительным улучшениям в вашей физической форме. Издание eatthis.com опубликовало девять привычек, которые помогут вам похудеть, занимая не больше 10 минут в день.

1. Пейте воду перед каждым приемом пищи

Исследования показывают, что употребление воды перед едой способствует лучшей гидратации, помогает снизить аппетит и предупреждает переедание. Кроме того, эта простая привычка ускоряет метаболизм и настраивает вас на внимательное питание. "Остаться увлажненным – это не только важно для здоровья, но и помогает в процессе похудения", – говорит тренер Кайри Фурр.

2. Выбирайте лестницу вместо лифта

В следующий раз, когда появится выбор между лифтом и лестницей, выберите лестницу. Это отличная альтернатива для активизации сердечно-сосудистой системы, она включает в работу несколько групп мышц и помогает сжигать калории. Длительное использование всходов снижает риск ожирения и улучшает физическую форму. "Подъем по лестнице – великолепное кардио, которое активирует разные мышцы и помогает в похудении", – добавляет Фурр.

3. Контролируйте порции

Один из самых эффективных способов контролировать вес – это внимательно относиться к размеру порций и избегать переедания. Это дает возможность наслаждаться едой без строгих диет. Используйте меньшие тарелки, чтобы не потреблять слишком много калорий. "Легко можно забыть, сколько мы едим, особенно когда порции велики. Измерение пищи и использование маленьких тарелок поможет избежать переедания", – отмечает Фурр.

4. Растяжение

Регулярная растяжка помогает улучшить гибкость, снизить мышечное напряжение и улучшить кровообращение. Исследования 2020 показали, что растяжение может уменьшить жировые отложения в области живота. "Выделите несколько минут для растяжки каждый день, чтобы улучшить кровообращение и снизить риск травм", – советует Фурр.

5. Здоровые закуски

Вместо обработанных или сладких перекусов выбирайте свежие фрукты, овощи или орехи. Это обеспечит организм важными питательными веществами и позволит дольше ощущать сытость, способствуя похудению. "Замените чипсы на овощи или свежие фрукты – это не только полезно, но и способствует контролю веса", – говорит Фурр.

6. Короткие активные перерывы

Каждый активный перерыв даже несколько минут помогает активизировать метаболизм и поддерживает физическую активность в течение дня. Сделайте разминку или серию упражнений – это восстановит энергию и похудеет. "Сидение в течение дня может привести к набору веса. Делайте активные перерывы: ходите, растягивайтесь или выполняйте небольшие упражнения, чтобы разогнать кровь", – советует Фурр.

7. Осознанное питание

Прислушайтесь к сигналам вашего тела о голоде и сытости. Это позволит избежать переедания и настроит вас на правильный подход к питанию. "Медленно ешьте, наслаждаясь каждым кусочком. Это позволит избежать переедания и сделает отношения с едой более здоровыми", – объясняет Фурр.

8. Прогулка после еды

Легкая прогулка после еды, даже 10 минут может активизировать ваш метаболизм, улучшить пищеварение и помочь сжечь больше калорий. "После еды выйдите на прогулку. Это не только улучшает пищеварение, но и способствует сжиганию калорий", – добавляет Фурр.

9. Методы снижения стресса

Высокий уровень стресса может мешать похудению, вызывая эмоциональное переедание и увеличивая уровень гормона кортизола, способствующего накоплению жира. Включите в свой день техники для понижения стресса, такие как глубокое дыхание или медитация. "Стресс может стать препятствием для потери веса, поэтому обязательно используйте методы снижения стресса, чтобы поддержать свои усилия", - рекомендует Фурр.

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