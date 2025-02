9 продуктов, которые могут улучшить состояние кожи

Хотя дорогие средства для ухода за кожей могут улучшить внешний вид, но настоящее очищение начинается изнутри. Таким образом питание играет ключевую роль в здоровье кожи, а потому вместо временных решений лучше обратить внимание на свой рацион.

В частности, высокое содержание насыщенных жиров, транс-жиров, обработанных продуктов и сахара ускоряет старение кожи, а чтобы сохранить ее молодость и чистоту, стоит убрать эти продукты и добавить те, которые поддерживают естественное обновление кожи. Что есть, чтобы иметь красивый рельеф, защищённый эпидермис и естественное сияние, рассказали в Eat This, Not That.

Авокадо

Авокадо — это мощный источник витаминов, антиоксидантов и полезных жиров, поддерживающих здоровье сердца и кожи. Витамин Е защищает клетки от повреждений, а мононенасыщенные жиры помогают увлажнению кожи и замедляют её старение. Чтобы получить максимум пользы, добавляйте авокадо в салаты, тосты или готовьте из них смузи.

Яйца

Яйца — это отличный источник нежирного белка, который поддерживает восстановление кожи. Они содержат лютеин, который улучшает эластичность и увлажнение кожи, способствуя ее молодому виду. Кроме того, яйца можно готовить различными способами, что делает их универсальной частью рациона.

Орехи

Орехи являются отличным источником полезных жиров, а потому они могут быть здоровой альтернативой нездоровым перекусам. Бразильские орехи, в частности, богаты селеном, который помогает очистить кожу и уменьшить высыпания. Кроме того, они эффективно поддерживают здоровье сердца и помогают контролировать голод.

Листовая зелень

Листовая зелень, такая как капуста или шпинат, богата питательными веществами, которые поддерживают молодость кожи. Они помогают восстановить микробиом кишечника, улучшая здоровье кожи. Добавляйте эти овощи в свой рацион в виде салатов или употребляйте их необработанными для получения максимального эффекта.

Куркума

Добавляйте куркуму в блюда или смузи, чтобы снизить воспаление и насытить кожу полезными веществами. Она также помогает бороться с прыщами и осветляет кожу, если использовать ее местно. Для поддержания здоровья кожи попробуйте добавить чайную ложку куркумы в теплую воду и пить этот напиток для борьбы со свободными радикалами.

Апельсины

Апельсины — отличный источник витамина С, который способствует очищению кожи и улучшает ее цвет. Этот фрукт также помогает вырабатывать коллаген, который поддерживает структуру кожи и борется с признаками старения. Включение апельсинов в рацион поддержит вашу кожу в хорошем состоянии и поможет защитить ее от повреждений.

Клубника

Клубника богата витамином С и антиоксидантами, которые способствуют улучшению здоровья кожи. Она помогает вырабатывать собственный коллаген и поддерживать эластичность, а также защищает от ультрафиолета. Если у вас жирная кожа, клубника может уменьшить ее блеск. Добавляйте ее в смузи или салаты, чтобы получить реальный омолаживающий эффект.

Сок сельдерея

Сок сельдерея — это мощный напиток, богатый антиоксидантами и полезными минералами. Он поддерживает чистоту кожи, уменьшает воспаление, увлажняет и помогает выводить токсины из организма. Включив его в рацион, можно улучшить не только состояние кожи, но и общее здоровье.

Ограничение употребления обработанной пищи

Чтобы достичь чистой кожи, стоит включить продукты с низким гликемическим индексом, такие как белки и овощи, и ограничить ультраобработанные продукты. Через 2-3 недели вы заметите улучшения — меньше сухих пятен и тонких линий.

