Многие воспринимают акне как временную проблему подросткового возраста. Но высыпания на коже, особенно если они сохраняются длительное время, - это не просто эстетическая неприятность, а дерматологическое заболевание, которое требует системного подхода к лечению.

Акне - это не "пройдёт само"

Появление на коже таких воспалительных элементов, как папулы, пустулы, комедоны является сигналом, что сальной железе и волосяному фолликулу требуется помощь. Без лечения процесс может затягиваться на месяцы и даже годы. Со временем это приводит к стойким изменениям кожи: формированию рубцов и поствоспалительной пигментации.

Что бывает, если не лечить акне

Рубцы (постакне)

Углубления и неровности кожи, которые появляются на месте бывших воспалений. Рубцовая ткань является следствием хронического воспаления, которое не было вовремя остановлено.

Лечение таких изменений требует сложных методик, чаще всего курса фракционных лазерных шлифовок. Это длительный и затратный процесс, которого можно было избежать, начав лечение акне вовремя.

Пигментация

На месте воспалительных элементов часто остаются тёмные пятна - поствоспалительная гиперпигментация. Особенно выражена она у людей с тёмной или чувствительной кожей. Такая пигментация не уходит сама по себе и требует профессионального вмешательства.

Почему люди не лечат акне?

Наверняка вы замечали в кафе, магазинах, транспорте - насколько заметны воспалительные высыпания на лицах людей. И невольно возникает вопрос: почему человек не занимается лечением?

На приёме я часто слышу два типичных ответа:

"Я думал, что само пройдёт…"

Многие надеются на "волшебный крем" или случайные советы из интернета. Часто акне пытаются лечить пилингами, что является серьёзной ошибкой. Воспалённую кожу нельзя дополнительно раздражать кислотами. Пилинг может только усугубить ситуацию.

К сожалению, нередко подобный подход можно встретить и у косметологов, что объясняется отсутствием профильного медицинского образования. Именно поэтому при наличии акне важно обращаться к врачу, который имеет опыт лечения кожных заболеваний.

"Я лечился, но не помогло…"

Иногда лечение не даёт результата. Как правило, причина в недостаточно точной схеме терапии, отсутствии системного подхода или нарушении рекомендаций.

Лечение акне - это реальность

Уже много лет я занимаюсь лечением акне и могу с уверенностью сказать: все формы акне можно вылечить.

Иногда это требует времени и терпения, но результат всегда приходит.

Что важно помнить?

Следуйте всем рекомендациям врача. Самолечение и перерывы в терапии снижают эффективность.

Самолечение и перерывы в терапии снижают эффективность. Лечение может занять от нескольких недель до полугода. Это нормальный процесс. Главное не бросать на полпути.

Это нормальный процесс. Главное не бросать на полпути. Если есть рубцы - сначала лечим акне, потом занимаемся кожей.Работа с рельефом кожи начинается только после устранения воспалений.

Подытожим

Акне - это болезнь, а не косметический дефект. И как любую болезнь, её нужно лечить грамотно и вовремя. Только так можно избежать тяжёлых последствий и сохранить здоровье и красоту кожи.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!