Активная растяжка: этап после тренировок, о котором вы могли не знать

Стретчинг или активная растяжка - это важный элемент, который спортсмены и опытные посетители зала выполняют после согревающих тренировок. Эта часть тренировочной программы помогает сохранить гибкость и уменьшить риск получения травм.

Как правильно выполнять такое упражнение, что стоит учесть и какую пользу можно получить, выполняя растяжку? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Как работает механизм активной растяжки

Во время такого упражнения происходит активное сокращение одной мышцы, чтобы растянуть противоположную мышцу. То есть вы используете собственные мышцы для создания натяжения в мышцах, которые вы растягиваете, не используя внешнее сопротивление. Примером этого могут служить упражнения на йогу.

Как выполнить упражнения

Для выполнения упражнения следует определиться с целевой мышцей для растяжки. После чего согните мышцы с противоположной стороны, задержитесь в таком положении на несколько секунд, пока не почувствуете растяжение в целевой мышце и повторите упражнение с противоположной стороны. При этом следует помнить, что при выполнении упражнения вы должны быть постепенными, контролировать дыхание и не доводить упражнение до боли.

Преимущества

Такая растяжка может помочь мышцам получить больше кислорода, улучшить кровообращение и уменьшить боль. Активная растяжка снимает напряжение мышц и улучшает способность тела к гибкости.

Советы для начинающих

Для такой активности не требуется дополнительных принадлежностей и инвентаря по типу, ленте или ремню. Однако, прежде чем начать практиковать такие упражнения, вы должны учитывать свои возможности и пообщаться с тренером, который поможет составить персональный план занятий.

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