Алкоголь до и после вакцинации: ученые объяснили, стоит ли рисковать

В дни, которые идут до или после получения вакцины COVID-19, не стоит употреблять алкоголь, поскольку в это время иммунная система должна надлежащим образом работать, а спиртные напитки могут этому помешать. Однако, если обычно человек не употребляет их в избытке, то он может не воздерживаться в период вакцинации от употребления спиртного.

Как отмечает издание Healthline, мнения специалистов в этом вопросе различаются, поскольку к выводу о запрете на употребление алкоголя в период вакцинации пришли эксперты в России и Великобритании. А противоположного мнения придерживаются их американские коллеги.

В частности, доктор философии, имунолог в Манчестерском университете Шина Круикшенк отметила, что пить нельзя накануне и вскоре после вакцинации, а вот российский чиновник здравоохранения пошел еще дальше и посоветовал гражданам, которых прививают вакциной Sputnik V, воздерживаться от алкоголя в течение двух месяцев. Однако разработчик препарата назвал такой совет слишком резким и отметил, что трех дней до и после будет достаточно.

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Также издание отмечает, что специалист по инфекционным заболеваниям в Michigan Medicine доктор Сандро Чинти не считает, что есть необходимость воздержания от алкоголя после любой дозы вакцины от COVID-19.

Со своей стороны доктор Хана Эль Сахль, доцент молекулярной вирусологии, микробиологии и медицины и одна из национальных сопредседателей испытания вакцины Moderna COVID-19 отметила, что хотя чрезмерное употребление алкоголя является проблемой для здоровья в целом, люди не просят воздержаться от случайного или умеренного употребления алкоголя перед вакцинацией.

"Потребление алкоголя не оценивалось как переменная в большом клиническом исследовании фазы 3. Мы не ожидаем, что случайное или умеренное употребление алкоголя повлияет на реакцию на вакцину и не просим широкую общественность воздержаться от алкоголя во время вакцинации", – сказала она.

В общем советы об отказе от спиртного в период прививок базируются на том, что, как сказал доктор философии, доцент биологического факультета Мэрилендского университета Лойола Кристофер Томпсон, "большинство доступных данных о том, как алкоголь влияет на иммунную систему и реакцию на вакцины, предполагают, что в принципе людям следует избегать пьянства", хотя конкретных исследований пока и нет.

"В идеале от этого следует воздерживаться, по крайней мере, за неделю до первой дозы и один месяц после второй", – отметил он.

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