Американские ученые нашли лекарство от некоторых видов рака: комбинация препаратов убивает клетки опухолей

Американские ученые в сфере медицины выяснили, что с помощью комбинации некоторых лекарств можно добиться исчезновения опухолей у неизлечимо больных раком головы и шеи. Речь идет о смеси иммунотерапевтических препаратов.

Работу провели специалисты Института исследований рака (ICR) и британского фонда Национальной системы здравоохранения Royal Marsden, пишет The Guardian. По словам ученых, к уменьшению опухолей привела именно комбинация препаратов "Ниволумаб" и "Ипилимумаб".

Эксперты уверены: их сочетание может стать новым оружием в борьбе с онкологией. По их словам, смесь вызывает намного меньше "побочки" по сравнению с химиотерапией.

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"Иммунотерапия – это более мягкое и разумное лечение, которое может принести значительную пользу пациентам", – отметил исполнительный директор ICR Кристиан Хелин.

В ходе исследования, комбинацию препаратов предложили 77-летнему Барри Амброузу из Бери-Сент-Эдмундс, которому в 2017 году поставили диагноз рака горла. Его лечение смесью проходило 8 недель. После этого времени, сканирование показало, что опухоль в его горле исчезла.

"Когда медсестры-исследователи позвонили мне и сказали, что через два месяца опухоль в моем горле полностью исчезла, это был удивительный момент", – сказал Амброуз, добавив, что несмотря на то, что легкие, на которые ранее распространилась опухоль, все еще болели, эффект был ошеломляющим.

Позже он прошел химиотерапию, а затем операцию. В настоящее время у него нет никаких признаков болезни.

"Несмотря на отсутствие статистической значимости, эти результаты имеют клиническое значение. Нам потребуется более длительное наблюдение, чтобы увидеть, сможем ли мы продемонстрировать улучшение выживаемости у всех пациентов в исследовании", – сказал профессор Кевин Харрингтон, профессор биологических методов лечения рака в ICR и клинический онколог-консультант в Royal Marsden, возглавлявший исследование.

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