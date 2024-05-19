Анорексия и булимия: расстройства пищевого поведения и их последствия

Среди проблем, с которыми все чаще сталкиваются в повседневной жизни – расстройства пищевого поведения. Они приводят к трудностям с обычным приемом пищи.

Не исключено, что такие проблемы могут являться следствием нескольких социально-культурных, биологических и психологических факторов. Есть некие распространенные расстройства питания, пишет OBOZ.UA.

Нервная анорексия

Она наиболее распространена у женщин по сравнению с мужчинами и обычно развивается в подростковом или молодом возрасте. Она проявляется в том, что человек считает себя имеющим избыточный вес, даже если у них опасно низкий вес. Они склонны есть меньше, чем нужно, и навязчиво следят за едой.

Нервная булимия

Также более распространен среди женщин и людей в возрасте до 20 лет. Она проявляется в том, что человек потребляет огромное количество пищи за ограниченный промежуток времени, даже до болезненного насыщения. То есть, во время еды человек просто не в состоянии контролировать желание, однако нет конкретного продукта питания, которым эти люди могли бы быть одержимы.

Расстройство руминации

Он проявляется в том, что пациент отрыгивает пищу вскоре после ее употребления и обычно симптомы происходят в течение 30 минут после еды. Причем заболевание может развиться как в детстве, так и во взрослом возрасте. Причем это чревато в худшем случае недоеданием.

Расстройство переедания

Нередко пациенты начинают страдать этим расстройством в подростковом и молодом возрасте и он проявляется в том, что человек потребляет большое количество пищи и не имеет чувства контроля во время переедания. Опасность в том, что неконтролируемое переедание может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, болезни сердца, инсульт и диабет 2 типа.

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