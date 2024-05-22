Антиоксиданты: что нужно знать и почему они полезны для организма
Вы могли слышать о важности и пользе антиоксидантов, однако какую роль они играют в организме, известно далеко не всем. Однако, антиоксиданты помогают уменьшить оксидативный стресс и стабилизировать свободные радикалы, делая их менее реактивными.
Что еще вам нужно знать об этих молекулах и в каких продуктах найти их оптимальную концентрацию для организма? Об этом узнавали в OBOZ.UA.
Типы антиоксидантов
Всего существует 3 основные формы антиоксидантов: антиоксидантные ферменты, витамины-антиоксиданты и фитохимические вещества-антиоксиданты.
- Антиоксидантные ферменты происходят из белков и минералов, которые мы получаем из рациона.
- Витамины-антиоксиданты – витамины А, С и Е, а также фолиевая кислота и бета-каротин.
- Фитохимические вещества-антиоксиданты следует разделять на каротиноиды, флавоноиды, алилсульфиды и полифенолы. Это природные соединения, которые находятся в растениях и обладают мощными антиоксидантными свойствами.
Польза и преимущества для здоровья
Антиоксиданты могут защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом, вызванным различными факторами, такими как курение, воспаление и радиация. Добавление антиоксидантов в рацион также может улучшить зрение у пожилых людей, предотвращая потерю зрения в результате возрастной дегенерации желтого пятна. Кроме того, они могут снизить риск развития серьезных заболеваний, включая рак и атеросклероз.
Источники антиоксидантов
Основными источниками антиоксидантов являются фрукты, овощи, молочные продукты, яйца, зеленый чай, черный шоколад и тому подобное. Также, антиоксиданты можно найти в таких продуктах, как молочные цитрусовые, подсолнечное масло, а также в манго, шпинате, помидорах, папайе, арбузе, рисе, кукурузе и других зерновых.
Побочные эффекты
Чрезмерное потребление антиоксидантов может привести к побочным эффектам, таким как диарея, боль в суставах и головокружение. Большинство этих побочных реакций временные и обычно исчезают, когда уровень антиоксидантов в норме, во время их выведения из организма.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, что следует знать об антиоксидантах.
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