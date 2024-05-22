Антиоксиданты: что нужно знать и почему они полезны для организма

Вы могли слышать о важности и пользе антиоксидантов, однако какую роль они играют в организме, известно далеко не всем. Однако, антиоксиданты помогают уменьшить оксидативный стресс и стабилизировать свободные радикалы, делая их менее реактивными.

Что еще вам нужно знать об этих молекулах и в каких продуктах найти их оптимальную концентрацию для организма? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Типы антиоксидантов

Всего существует 3 основные формы антиоксидантов: антиоксидантные ферменты, витамины-антиоксиданты и фитохимические вещества-антиоксиданты.

Антиоксидантные ферменты происходят из белков и минералов, которые мы получаем из рациона.

происходят из белков и минералов, которые мы получаем из рациона. Витамины-антиоксиданты – витамины А, С и Е, а также фолиевая кислота и бета-каротин.

– витамины А, С и Е, а также фолиевая кислота и бета-каротин. Фитохимические вещества-антиоксиданты следует разделять на каротиноиды, флавоноиды, алилсульфиды и полифенолы. Это природные соединения, которые находятся в растениях и обладают мощными антиоксидантными свойствами.

Польза и преимущества для здоровья

Антиоксиданты могут защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом, вызванным различными факторами, такими как курение, воспаление и радиация. Добавление антиоксидантов в рацион также может улучшить зрение у пожилых людей, предотвращая потерю зрения в результате возрастной дегенерации желтого пятна. Кроме того, они могут снизить риск развития серьезных заболеваний, включая рак и атеросклероз.

Источники антиоксидантов

Основными источниками антиоксидантов являются фрукты, овощи, молочные продукты, яйца, зеленый чай, черный шоколад и тому подобное. Также, антиоксиданты можно найти в таких продуктах, как молочные цитрусовые, подсолнечное масло, а также в манго, шпинате, помидорах, папайе, арбузе, рисе, кукурузе и других зерновых.

Побочные эффекты

Чрезмерное потребление антиоксидантов может привести к побочным эффектам, таким как диарея, боль в суставах и головокружение. Большинство этих побочных реакций временные и обычно исчезают, когда уровень антиоксидантов в норме, во время их выведения из организма.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, что следует знать об антиоксидантах.

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