Похожие фрукты, которые имеют свои отличия.

Видео дня

Апельсины и мандарины традиционно считают главными зимними фруктами, особенно накануне Нового года.

Они похожи по вкусу и аромату, но имеют различия, о которых стоит знать, чтобы выбрать свой любимый цитрус.

Происхождение и интересные факты

Апельсин возник как природный гибрид мандарина и помело. Его родиной считают Юго-Восточную Азию, а массовые плантации появились в Китае и Индии, после чего фрукт распространился по Европе, в частности через Испанию и Португалию.

Мандарин - один из самых древних цитрусов. Его начали выращивать в Китае несколько тысяч лет назад. Со временем он распространился по всей Азии, а позже - по Средиземноморью и Южной Америке.

Чем отличаются апельсин и мандарин

Апельсин обычно крупнее, с плотной толстой кожурой и более сочной мякотью.

Его вкус - сладко-кислый, освежающий.

Мандарин меньше по размеру, имеет тонкую кожуру, которую легко чистить, аромат более насыщенный, а вкус - слаще и мягче.

Часто встречаются сорта совсем без косточек, что делает мандарин удобным зимним перекусом.

Витамины и польза для организма

Апельсин содержит больше витамина C, немного больше фолатов и калия, поэтому хорошо подходит для поддержания иммунитета и сердечно-сосудистой системы.

Мандарин же обладает более высоким содержанием витамина А (бета-каротина), благодаря чему полезен для зрения и кожи.

Оба фрукта содержат витамины группы B и минералы, но с небольшими различиями в количествах.

Традиции и популярность в зимний сезон

Во многих странах именно мандарины стали символом зимы благодаря лёгкой кожуре и яркому праздничному аромату. В Украине они ассоциируются с Новым годом, праздничным столом и детскими воспоминаниями.

Апельсины также популярны: их чаще используют для приготовления фрешей, десертов и как источник витамина C в холодное время года.

Подытожим

Апельсин и мандарин - близкие "родственники", но каждый из них имеет свои особенности.

Первый - кисловато-сладкий, очень сочный и полезный для иммунитета. Второй - ароматный, более сладкий и традиционный зимний фаворит.

Лучше не выбирать между ними, а сочетать оба, получая максимум вкуса и пользы.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!