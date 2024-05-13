Апельсиновый уход: как цитрус может решить несколько проблем с кожей

Апельсин имеет многочисленные полезные свойства для здоровья человека и красоты кожи. Этот фрукт содержит антиоксиданты и витамины, которые помогают уменьшить пигментацию, оказать противовоспалительное действие, эксфолиацию и мощную защиту от солнца.

Чтобы вернуть сияние и защиту кожи, нужно знать, как именно использовать апельсин. На что способен этот солнечный фрукт и какой уход из него можно приготовить, узнавали в OBOZ.UA.

Маска для жирной кожи с пигментацией и черными точками

Для этого рецепта понадобится высушенная апельсиновая цедра, столовая ложка индийской глины мультани митти и розовая вода. Эти компоненты нужно тщательно смешать до состояния пасты, и нанести на лицо и шею. Маску надо оставить до полного высыхания, после чего смыть водой.

Скраб и маска для сухой кожи

В состав средства входит 2 столовые ложки свежего апельсинового сока, 1 столовая ложка сахара и 1 чайная ложка меда. Полученную смесь из этих ингредиентов нужно нанести на кожу лица и шеи, тщательно помассировать лицо и смыть холодной водой. Завершить уход стоит специальной маской, которую можно приготовить из двух чайных ложек апельсиновой корки и одной ложки молока. Такой уход можно делать дважды в неделю.

Маска для чувствительной кожи

Это маска для лица с алоэ вера и апельсиновой коркой, которую легко приготовить дома в пропорциях 1/1. Она прекрасно подходит для кожи чувствительного типа и прекрасно работает в тандеме с розовой водой. Такую маску надо оставить на коже на 15 минут, после чего смыть теплой водой. Использовать уход можно трижды в неделю.

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