Апельсиновый уход: как цитрус может решить несколько проблем с кожей
Апельсин имеет многочисленные полезные свойства для здоровья человека и красоты кожи. Этот фрукт содержит антиоксиданты и витамины, которые помогают уменьшить пигментацию, оказать противовоспалительное действие, эксфолиацию и мощную защиту от солнца.
Чтобы вернуть сияние и защиту кожи, нужно знать, как именно использовать апельсин. На что способен этот солнечный фрукт и какой уход из него можно приготовить, узнавали в OBOZ.UA.
Маска для жирной кожи с пигментацией и черными точками
Для этого рецепта понадобится высушенная апельсиновая цедра, столовая ложка индийской глины мультани митти и розовая вода. Эти компоненты нужно тщательно смешать до состояния пасты, и нанести на лицо и шею. Маску надо оставить до полного высыхания, после чего смыть водой.
Скраб и маска для сухой кожи
В состав средства входит 2 столовые ложки свежего апельсинового сока, 1 столовая ложка сахара и 1 чайная ложка меда. Полученную смесь из этих ингредиентов нужно нанести на кожу лица и шеи, тщательно помассировать лицо и смыть холодной водой. Завершить уход стоит специальной маской, которую можно приготовить из двух чайных ложек апельсиновой корки и одной ложки молока. Такой уход можно делать дважды в неделю.
Маска для чувствительной кожи
Это маска для лица с алоэ вера и апельсиновой коркой, которую легко приготовить дома в пропорциях 1/1. Она прекрасно подходит для кожи чувствительного типа и прекрасно работает в тандеме с розовой водой. Такую маску надо оставить на коже на 15 минут, после чего смыть теплой водой. Использовать уход можно трижды в неделю.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, кому полезно потреблять цитрусовые.
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