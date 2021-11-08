Аптечка в путешествиях с детьми: список обязательных лекарств для спокойного отпуска

Отпуск с детьми всегда особенный, и не только потому, что мы, взрослые, снова погружаемся в тот волшебный детский мир, наполненный новым и непознанным, но еще и потому, что нуждается в тщательной подготовке. Собираясь с детьми в путешествие, в пределах страны или за границу, нам обязательные стоит продумать, какие лекарства взять с собой, чтобы отдых не испортили проблемы со здоровьем.

Список лекарственных средств может несколько отличаться, учитывая возраста ребенка, наличие хронических заболеваний или страну путешествия, но в целом OBOZREVATEL сделал подборку того, что должно быть в каждой родительской аптечке.

Температура тела – чувствительная вещь, которая может среагировать как на вирус, бактерию или воспаление, так и стать результатом перегрева или слишком эмоционального состояния ребенка. Поэтому препараты, которые содержат парацетамол или ибупрофен, обязательно должны "путешествовать" с детьми. Эти же препараты помогут избавиться от зубной, головной или другой боли.

Жаропонижающие средства выпускаются в различных формах – таблетки, сиропы, свечи. Выбирайте ту форму, которую вы обычно использовали дома, потому что путешествие – точно не место для экспериментов со здоровьем. Для путешествия следует взять как парацетамол, так ибупрофен, чтобы иметь возможность сократить время между приемом в случае слишком высокой или плохо сбивающейся температуры.

Обратите внимание, что дозировка этих препаратов рассчитывается в зависимости от возраста и веса ребенка.

Изменение климата, адаптация, перепады температуры – все это может вызвать проблемы с носом и ушками. В дорожную аптечку положите растворы для промывания носа (солевой раствор или физраствор), сосудосуживающие капли, капли от воспаления глаз и ушной боли.

Если у ребенка с появился незначительный насморк, как следствие купания или перепада температуры, то стоит часто увлажнять и промывать нос растворами для промывания. Не злоупотребляйте сосудосуживающими каплями, они не лечат, а только снимают симптом, например отек, мешающий ребенку спать, а еще к ним быстро привыкают. Напомним, что деткам до 2 лет используются только капли, а старшим – разрешены спреи.

Во время отдыха на побережье в глаза малышей может попасть песок, пыль и т.д., это может вызвать воспаление. Поэтому у вас должны быть детские капли для глаз. Но если воспаление не проходит или появляются другие симптомы, обязательно обращайтесь к врачу.

Ушная боль невыносима даже для взрослых, поэтому детям лучше ее не знать. Если так произошло, что ребенок жалуется на боль в ухе, закапайте ушные капли и дайте обезболивающий препарат в возрастной дозировке.

Сухой раздражительный кашель у ребенка может изрядно испортить отпуск всей семье. Если избежать его не удалось, но в целом состояние малыша нормальное, старайтесь давать больше теплого питья, увлажняйте помещение или находитесь на сознательном воздухе. В дорожной аптечке должно быть привычное для ребенка средство от кашля, назначенное врачом именно для вашего ребенка. В случае если ребенок вял и состояние ухудшается, не стоит медлить с походом к врачу. Напомним также, что муколитические средства не используются для детей до 2 лет.

В путешествиях нам всегда интересно попробовать что-то новое, и кухня новых мест не исключение. Не следует забывать, что пищеварительная система детей, особенно до 3 лет, еще не полностью сформирована и обогащена ферментами для полноценной работы. Поэтому лучший совет для удачного путешествия – не стоит знакомить детей с слишком экзотическими новыми блюдами, составьте рацион из привычных, легких и полезных продуктов. Если же избежать проблем не удалось, и ребенок жалуется на вздутие, диарею, боль в животе или рвоту, в вашей аптечке всегда должны быть энтеросорбенты, средства для пероральной регидрации, противодиарейные средства и пробиотики.

Если у вашего ребенка аллергия, то такие препараты для вас не новы. Но даже если вы никогда не сталкивались с аллергическими проявлениями, в отпуск следует взять антигистаминные препараты, причем как наружного, так и внутреннего использования. Они могут понадобиться, если ребенок будет аллергически реагировать на какой-то пищевой продукт, а также пригодятся после укусов насекомых или других кожных сыпях.

Дети обычно активны и непоседливы, ведь познают окружающий мир. И это здорово! Но иногда их познания заканчиваются ранами, ссадинами или порезами. Растворы на основе хлоргекседина, обычный перекись водорода 3% следует иметь под рукой для промывания и обеззараживания ран и порезов.

Термометр для измерения температуры (желательно не ртутный);

Защитный крем от солнца с наибольшим уровнем защиты, также средство от ожогов;

Влажные антисептические салфетки, бинт, вату, пластырь;

Средства против укусов насекомых;

Средства от хронических болезней ребенка.

Отпуск – это прекрасное время для отдыха с семьей, время впечатлений и наполнения, поэтому очень не хочется, чтобы его что-то испортило. Чтобы здоровье ваших детей было под контролем, воспользуйтесь советами врача и тщательно подготовьте дорожную аптечку!