Власть обещает европейскую реформу: аптека – это медучреждение, а не "точка сбыта с планом продаж". Красивые слова, но в реальности они звучат примерно так же искренне, как "завтра доллар по 8".

Факт: в Україні працює 18 400 аптек. Це більше, ніж треба навіть для країни, де кожен під’їзд уже давно має свою "таблетку від усього". Ринок перенасичений, конкуренція імітаційна, ціни летять у космос, а пацієнт обирає між гречкою і інсуліном.

Законопроєкт №13684 пропонує:

– керувати аптекою зможе лише фармацевт (ні, не бухгалтер і не родич депутата),

– ліміт – 4 аптеки в одні руки (винятки лише для "білих плям" на карті),

– заборона маркетингових договорів і бонусів за "правильні рекомендації",

– чіткий перелік послуг, включно з вакцинацією, але лише у форматі ліцензованої медпослуги.

Тобто не "укол біля каси", а кабінет, медперсонал, ліцензія. Інакше штраф і скандал.

А тепер найцікавіше: що ж робитимуть аптечні гіганти?

Вони вбухали мільйони в нові точки – і тепер замість золотої дійної корови їм підсовують копита та роги ЄС. Чотири аптеки? Серйозно? А що робити з сотнями оренд, з планами продажів і кредитами, взятими під "мережеву експансію"?

Пацієнтам обіцяють більше контролю, менше нав’язування і чесніші ціни. А аптечним гігантам – зубний біль від слова "ліміти". Бо тепер кожна нова аптека не про швидкий кеш, а про довгі шахи з ліцензіями, кадровими вимогами і "європейською гармонізацією".

Це вперше, коли закон виглядає як таблетка з діючою речовиною, а не як плацебо з присмаком відкату.