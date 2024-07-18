'Аптека Доброго Дня' запустила полезные сервисы, которые теперь доступны каждому

Группа компаний "Аптека Доброго Дня" ввела новый слоган "Забота о тебе каждый день" и результативно следует ему в работе.

Сеть постоянно расширяет ассортимент товаров. Клиент может выбрать качественные медикаменты и косметику, витамины и БАДы, средства по уходу, товары для детей, а также эко-фуды. Всего – около 16 000 SCU.

Пространства заботы

На YouTube-канале сети ежемесячно выходят выпуски "Академии Постоянного Здоровья" с советами врачей по поводу превентивной заботы о себе. Гостями проекта стали психолог, реабилитолог, педиатр, трихолог, сексолог, стоматолог и другие ведущие в Украине специалисты. Прослушать полезные советы можно по ссылке.

В свое время Аптека Доброго Дня первой в стране начала строить фарммаркеты с открытыми полками для удобного выбора товаров, а новые аптеки сети открываются в соответствии с новой концепцией "Пространство здоровья и красоты", чтобы украинцы чувствовали преимущества современного сервиса и ассоциировали аптеку не с болезнью, а с местом заботы о себе. Для слабовидящих в аптеках есть сигнальные ленты, таблички на входе со шрифтом Брайля. Также рельефный шрифт есть на упаковках лекарства.

Удобный и быстрый сайт без препятствий

Также специалисты компании улучшают сайт add.ua, чтобы он был максимально удобен и понятен для пользователей. В частности, реализовали функционал быстрого бронирования: когда клиент заходит на сайт, ему не нужно заполнять множество полей – достаточно выбрать нужную аптеку и оставить свой номер телефона в карточке товара. Каждый день совершенствуется и поиск товаров – подбираются синонимы, корректируются настройки, чтобы довести систему до идеала.

Работает на сайте add.ua и специальный функционал для людей с нарушениями зрения, позволяющий изменять цвет, шрифт, размер букв, масштабировать страницу для обеспечения большей доступности веб-контента. Кроме того, можно позвонить оператору контакт-центра – там работают профессиональные фармацевты, которые помогут подобрать необходимый товар в режиме 24/7, подскажут, где найти необходимые лекарства, какой график работы аптек и какие из них расположены ближе всего к месту нахождения клиента. Еще на сайте add.ua доступен сервис заказа лекарств по электронному рецепту и расшифровки рецептов по фото.

Аптека Доброго Дня – это о заботе и доверии.​ В нашей работе мы руководствуемся Целями устойчивого развития ООН, в том числе целью № 3 "Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте". Поэтому мы реализуем проекты по превентивной заботе, улучшаем инклюзивные сервисы, реализуем социальные проекты, цель которых – сохранить здоровье украинцев и сделать так, чтобы каждый клиент мог получить профессиональную консультацию, чувствовал эмоциональную поддержку, имел комфортные онлайн- и офлайн-сервисы", – говорит CEO компании Оксана Кириченко.

Помощь ради здорового будущего

Во время войны компания помогала фонду Сергея Притулы в рамках проекта "Тактическая медицина для защитников". Также приняла участие в проекте общественной организации "Землячки" – собранные средства пошли на закупку военной летней формы для женщин, средств гигиены и косметики. Поддержала акцию UNFPA "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия". Реализует совместную инициативу с компанией "Фармак" по безопасной утилизации лекарств. В 30 аптеках установили специальные урны, куда можно выбросить просроченные медикаменты.

Сейчас сеть перечисляет 2 грн с каждой проданной единицы ряда косметических брендов Международному благотворительному фонду "Детское сердце", а он – Центру детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Благодаря этому дети имеют возможность получить сердечные импланты – окклюдеры, и после операций жить здоровую и счастливую жизнь.