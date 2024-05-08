AstraZeneca отзывает разрешение на продажу вакцины против COVID-19: в чем причина

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает во всем мире разрешение на продажу своей вакцины против COVID-19 из-за "избытка доступных усовершенствованных вакцин". Это произошло через несколько месяцев после того, как фармацевтический гигант впервые в судебных документах признал, что эта вакцина может вызвать опасный побочный эффект.

Об этом сообщает The Telegraph в среду, 8 мая. Заявка на отзыв вакцины была подана 5 марта и вступила в силу во вторник, 7 мая.

Вакцину больше нельзя будет использовать в Европейском Союзе после того, как компания добровольно отозвала свое "маркетинговое разрешение".

AstraZeneca сообщила, что вакцину изымают из рынков по коммерческим соображениям. В их заявлении говорится, что вакцину прекратили производить и поставлять, поскольку на смену ей пришли обновленные вакцины, предназначенные для борьбы с новыми штаммами инфекции.

В последние месяцы вакцина от COVID-19 этой компании находилась под вниманием из-за редкого побочного эффекта, а именно образования тромбов и низкого уровня тромбоцитов в крови.

В судебных документах, поданных в Высокий суд в феврале, компания AstraZeneca признала, что вакцина "в очень редких случаях" может вызвать тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Этот побочный эффект связывается с 81 случаем смертей в Великобритании, а также сотнями серьезных травм. Более 50 предполагаемых жертв и родственники подали иск на AstraZeneca в Верховном суде.

Однако AstraZeneca отмечает, что решение об отзыве вакцины не имеет ничего общего с судебным процессом или признанием его возможного влияния на развитие тромбоза с синдромом тромбоцитопении. Компания утверждает, что это просто стечение обстоятельств.

Как сообщал OBOZ.UA, российский ученый Борис Народицкий, один из главных создателей скандальной вакцины против коронавируса "Спутник V", скончался от пневмонии. Ему было 82 года, последние полтора месяца Народицкий провел в Боткинской больнице Москвы.

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