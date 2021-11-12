"Утопився на рибалці дід, у морзі кажуть — це ковід!" Еще два года назад, когда в Украине только начиналась эпидемия коронавируса, я реагировала на подобные стишки в соцсетях как на недопустимый черный юмор. Сегодня я понимаю, что эти страшные шутки уже давно стали реальностью нашей жизни. Ежедневно и даже каждый час Минздрав и национальные СМИ возвещают о сотнях новых смертей от COVID-19. А вот о том, что традиционная бактериальная пневмония и ОРВИ почти сравнялись по показателям смертности украинцев с коронавирусом, чиновники Минздрава почему-то молчат.

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12 листопада у світі — День боротьби з пневмонією. Це дуже підступна недуга, яка протягом століть міцно утримує одну з лідерських сходинок світового антирейтингу основних причин смертності. Протягом 2019 року, до знайомства землян із новим "коронованим" вірусом-убивцею, від пневмонії легень та ГРВІ померло 2,6 млн людей!

Україна не є винятком. За даними офіційної статистики, 2019 року хвороби нижніх дихальних шляхів забрали життя 12 488 наших громадян. А вже 2020 року померли 16 705 українців. Хтось із вас знав про це? Чи інформував про це українців МОЗ? Ось так — гучно та з наголосом, як робить це протягом двох останніх років? Я такого не пам’ятаю!

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Чиновники МОЗу, свідомо чи ні, занурили українців у дуже реалістичну ілюзію. Слухаючи новини та спілкуючись із людьми, складається враження, що українці вмирають виключно від COVID-19, а інші смертельні віруси, мабуть, через створені місцевою владою транспортні обмеження, взяли тайм-аут і відпочивають. Ані разу чиновники МОЗУ не прозвітували про те, як протягом усього часу коронавірусної пандемії лікуються хворі на бактеріальну пневмонію. Чи госпіталізують таких хворих, і якщо так — до яких лікарень? Де розміщують — разом у палатах із хворими на коронавірус чи є окремі палати? Якщо є окремі палати — чи ізольовані вони від ковідних? Скільки взагалі на сьогодні госпіталізовано людей з ускладненнями бактеріальної пневмонії? Чи забезпечені вони киснем? Чи вистачає медичних препаратів? Скільки ліжок передбачено для таких нековідних пацієнтів?

Усе, про що відомо з відкритих джерел, — швидкі допомоги госпіталізують до лікарень усіх, хто "по-справжньому задихається". Це, до речі, дослівна цитата з інтерв’ю директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолія Вершигори. Він, зокрема, пояснив: "Якщо тесту нема, але є підозра на пневмонію, людину везуть до окремого сектора лікарні, де проводять тестування". Тобто, якщо тест підтверджує COVID-19, хворого, якщо він дійсно "тяжкий", госпіталізують до ковідного відділення. А ось що роблять далі з людиною, у якої виявилася звичайна бактеріальна пневмонія, незрозуміло.

Лікарі, із якими мені довелося поспілкуватися, не прояснили повної картини. Одні кажуть, що хворих з ускладненнями бактеріальної пневмонії госпіталізують до окремих терапевтичних та інфекційних відділень, інші ухиляються від відповідей. Але ті, хто хоч щось каже, свідчать про те, що палати, де лікується бактеріальна пневмонія, заповнені.

Переконана в тому, що ситуація потребує чіткого роз’яснення від МОЗу. Адже замовчування урядом проблеми стрімкого зростання кількості смертей від бактеріальної пневмонії та ГРВІ може бути зовсім не випадковим. Може, чиновникам від медицини просто нічого казати? МОЗ чомусь не оновлює своєчасно на своєму офіційному сайті щотижневу статистику кількості хворих на бактеріальну пневмонію та ГРВІ. А до Всесвітнього дня боротьби з пневмонією (тільки, щоправда, ще 2018 року) прес-служба міністерства оприлюднила лише невеличку новину, у якій каже, що "в Україні за кошти Державного бюджету закуповуються якісні та ефективні вакцини від Hib-інфекції, кору, та кашлюку. У всіх регіонах країни достатньо вакцин". Мені б було дуже цікаво дізнатися, а як зараз?

Ми направили до Міністерства охорони здоров’я звернення з усіма цими запитаннями. Сподіваюся, що відповіді на них захочуть почути десятки мільйонів українців. Адже люди, як виявилося, помирають не лише від ковіду. А ще вони сплачують податки державі за якісні медичні послуги, захист свого здоров’я та життя від усіх хвороб!