Банановая кожура в вашей выпечке: как этот ингредиент может сделать печенье более полезным

Банановая кожура часто оказывается в мусорном баке, но на самом деле она может стать ценным ингредиентом для вашей выпечки. Новое исследование показало, что добавление муки из банановой кожуры в тесто для печенья делает его не только вкуснее, но и здоровее.

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Благодаря высокому содержанию клетчатки, калия и антиоксидантов, эта мука может значительно улучшить питательную ценность вашей любимой выпечки. Издание eatthis.com рассказывает, как легко и вкусно можно внедрить этот ингредиент в своем кухонном арсенале.

В исследовании, опубликованном в ACS Food Science & Technology, ученые превратили банановую кожуру в муку, которую затем добавляли в тесто для печенья перед выпечкой. Результаты показали, что печенье с такой мукой было насыщеннее и удовлетворяло голод лучше, чем обычное печенье на основе пшеничной муки. Кроме того, оно имело ряд преимуществ для здоровья благодаря наличию клетчатки, магния и калия, а также антиоксидантов.

Диетолог Аманда Соседа отмечает: "Если бы у меня был дегидратор, я бы обязательно попыталась приготовить такое печенье, чтобы убедиться в его эффективности. Использование муки из банановой кожицы – это отличный способ добавить больше полезных веществ в вашу выпечку, не теряя ее вкусовых качеств".

Чтобы приготовить такую муку дома, Соседа дает совет: "Обязательно тщательно помойте или очистите кожуру перед использованием, поскольку это не то, что вы обычно делаете с бананами".

Однако она также отмечает, что не обязательно менять свои любимые рецепты, добавляя банановую шкурку для здоровья. "Иногда хочется просто испечь вкусное печенье. Если мука из банановой кожуры добавляет необходимые питательные вещества, вам нравится его вкус или текстура - это настоящий результат".

Диетолог также подчеркивает, что многие не оценивают всю пользу от кожуры фруктов и овощей, а банан здесь не исключение. "Банановая кожура богата клетчаткой, что помогает лучше насытиться, поэтому такая мука делает выпечку более сытной", – добавляет Соседа. Кроме того, в кожуре содержится много калия, который важен для здоровья и функционирования нервной системы.

И даже если вам не понравится идея использовать банановую кожуру в муке, ее можно сохранить для изготовления домашнего удобрения, поскольку калий из нее будет полезен вашим растениям.

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