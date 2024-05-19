Бархатная кожа и ухоженная кутикула: какой уход нужен рукам

Суровые погодные условия и образ жизни могут существенно влиять на состояние кожи рук. Чтобы вернуть коже мягкость и шелковистость, следует использовать соответствующие средства для ухода за руками.

Кроме того, вы можете попробовать улучшить состояние кожи благодаря доступным средствам, которые могут найтись у вас дома. Какой уход из натуральных компонентов может улучшить состояние ваших рук, узнавали в OBOZ.UA.

Миндальное масло

Масло миндаля богато жирными кислотами и витамином Е, которые увлажняют и восстанавливают кожу. Нанесите несколько капель масла на руки и массируйте до полного впитывания. Такой уход рекомендуется использовать ежедневно, а для максимального эффекта - оставить на ночь.

Мед

Мед обладает рядом свойств, которые полезны для здоровья кожи. В частности, мед увлажняет, успокаивает и смягчает грубые руки. Для такого ухода нанесите 2-3 столовые ложки меда на обе руки, оставьте на 15-20 минут, а затем смойте. Рекомендуется использовать такой уход ежедневно по крайней мере 1-2 раза для достижения наилучших результатов.

Оливковое масло

Оливковое масло содержит антиоксиданты и компоненты, которые борются с возрастными изменениями кожи, обеспечивая рукам эластичность и мягкость. Кроме того, вы можете добавить к маслу немного сахара в пропорциях 1/1, чтобы создать эффективный пилинг. Массируйте эту смесь на руках в течение полторы минуты и смойте водой.

Алое вера

Гель алоэ вера лечит и увлажняет руки, уменьшая воспаление. Нанесите гель алоэ на руки, оставьте на 15 минут и смойте теплой водой. Делайте такой уход ежедневно, чтобы сохранить руки мягкими и здоровыми.

Кокосовое масло

Кокосовое масло естественным образом увлажняет кожу, улучшая ее гидратацию и делая ее более мягкой. Нанесите 2-3 столовые ложки кокосового масла на руки, помассируйте и оставьте на 2-3 часа. Также, для лучшего эффекта можно надеть перчатки и оставить такой уход на ночь. Это поможет сохранить влагу и улучшить состояние кожи.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как поддерживать оптимальное увлажнение кожи рук.

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