Беременные смогут узнать дату родов за несколько дней до схваток: создан тест

Беременные женщины смогут узнать о начале родов всего за несколько дней до схваток при прохождении нового анализа крови, представленного учеными в области акушерства Королевского колледжа в Лондоне.

Как сообщило издание DailyMail, тест позволит предсказать дату появления новой жизни всего за 17 дней до этого момента в то время, как современная гинекология не может дать надежных прогнозов, ориентируясь на сроки от 37 до 42 недель беременности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Женщины хотят знать, когда у них начнутся роды, потому что временное "окно" в пять недель существенно затрудняет планирование своей жизни: паковать ли чемоданы в роддом или взять отпуск и спокойно подготовиться к рождению малыша где-нибудь наедине с супругом", — рассказал профессор акушерства Эндрю Шеннан.

Новый анализ крови содержит механические рецепторы, улавливающие "всплеск" гормонов, когда организм беременной женщины готовится к рождению ребенка. Они фиксируют замедление образования клеток крови, что свидетельствует о готовности плаценты оторваться от матки, а также активное производство иммунных клеток и белков.

Исследователи отметили, что результат прогнозирования родов за 17 дней получен путем тестирования всего 63-х женщин. В течение двух лет анализ будет широко доступен и точность результатов увеличится за счет большего количества тестирований.

"Организм и физиология матери начинают меняться примерно за три недели до начала родов, но это процесс, а не разовый "переключатель". Тест позволит определить сроки с минимальной погрешностью", — заключила соавтор изобретения, доктор Вирджиния Вифт.

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