Есть слова, которые меняют тон всего разговора. Например — "бесшовная операция" Пациенты произносят их с надеждой, спрашивают: "А можно как-то... совсем без следов вмешательства?" - и я это прекрасно понимаю.

Видео дня

Но кто-то должен убить Санта Клауса, чтобы защитить от разочарования в будущем. Тело не работает по законам сказки. Оно работает по законам анатомии.

Далее текст на языке оригинала

Моя задача, як пластичного хірурга, розповісти про те, як маркетинг створює привабливі ілюзії — і як натомість зробити реальність пластичної хірургії своїм союзником.

Що таке рубець — і чому без нього не буває загоєння?

Рубцювання — це єдиний шлях до стабільності тканин після розрізу. І навіть при загоєнні "без швів" — клітинна регенерація все одно завершується утворенням сполучної тканини. Просто вона може бути мікроскопічно тонкою — або очевидною. І це не завжди залежить від лікаря.

Щоб дати базове розуміння, як відбувається фізіологічне загоєння, згадаємо чотири його фази:

Зупинка крові — гемостаз.

Імунна реакція на пошкодження — запалення.

Утворення нової тканини, капілярів і грануляцій — проліферація.

Формування остаточного рубцевого колагенового каркаса.

Може звучати нудно, але все передбачуване — нудне. І все передбачуване допомагає нам вижити як виду.

Рубець — це передбачувана і досконала архітектурна відповідь організму на втрату цілісності тканин. Це не побічний ефект — це зцілення.

"Безшовна" техніка: маркетинг чи прорив?

"Безшовна операція" — це насамперед рекламна фраза. У сфері пластики вона означає не відсутність швів, а приховані або маленькі рубці, сховані в природних складках шкіри або фіксовані внутрішньошкірними нитками.

Клініки використовують ці формулювання як частину стратегії залучення пацієнтів.

Коли ми говоримо про відсутність швів, тут варто розуміти, про що саме йдеться:

безшовний вигляд — інтрадермальні шви, саморозсмоктувальні нитки, косметичні методики;

реальна відсутність з’єднання країв рани — що фактично називається "відкрита рана" й до хірургії не має жодного стосунку.

У клінічній практиці використовуються:

внутрішньошкірні (інтрадермальні) шви, які фіксуються під шкірою й не потребують зняття;

полігліколеві або полілактидні саморозсмоктувальні нитки;

тканинні адгезиви, що доповнюють, але не замінюють шви.

Наш з колегами улюблений покруч маркетингового бестіарію — клейові шви в пластичній хірургії. Ця інстаграмна фантазія народжена на основі дійсно існуючих клейових методів, що ефективні лише на поверхневих ранах, коли немає натягу. Тобто там, де немає активної міміки, ваги, тиску тканин.

У пластичній хірургії, де формується новий контур тіла, поверхневий клей — не альтернатива шву. Він може використовуватись для додаткової фіксації — і не більше.

Але ж бувають операції без видимих рубців?

Звісно. Але "невидимість" не скасовує їх фактичне існування. Найчастіше сліди ховають у природні складки, шви укладають уздовж ліній натягу (лінії Лангера), використовують надточні інструменти й багатоетапну фіксацію.

Ключовий принцип — контроль натягу тканин і дренаж. Якщо шви накладаються під натягом — ризик потовщення й гіпертрофії зростає.

Саме тому хірург мусить не "швидко зашити" місце розрізу, а спланувати архітектуру загоєння.

У чому чесна альтернатива "безшовним" обіцянкам

Альтернатива — у діалозі. Не про "все буде непомітно", а про "я знаю, як це зробити безпечно і з повагою до вашого тіла".

На консультації лікар має:

пояснити, де саме буде шов,

розповісти, як шов виглядатиме через 6–12 місяців,

обговорити, які методи корекції доступні, якщо результат не влаштує,

і що є техніки, які мінімізують шрами — хоч не скасовують їх.

Адже хірургія — це не мистецтво приховування, а мистецтво гармонізації з реальністю.

Які ще існують нереалістичні обіцянки в естетичній хірургії

Обіцяти в пластичній хірургії блискавичний результат "без слідів" — це як у кулінарії обіцяти страви "без калорій": можливо, але тільки якщо не їсти.

Пластика — це робота з живими тканинами. І де є втручання — там буде слід. Обіцянки дива звучать красиво, але вимагають перекладу з рекламної на медичну мову.

Обіцянка: "Шви, які розсмоктуються без сліду"

Мається на увазі:

використання внутрішньошкірних швів (їх просто не видно назовні),

приховане розташування рубців у природних складках або волосистих зонах,

мініінвазивна техніка з короткими проколами.

Насправді: рубець буде завжди, навіть якщо це точка від канюлі. Питання — лише у видимості.

Обіцянка: "Операція без набряків, синців, реабілітації"

Мається на увазі:

швидке повернення до повсякденного життя (в деяких випадках — через 1–3 дні),

мінімальний набряк, мала крововтрата, мало болю.

Насправді: реабілітація є завжди, просто іноді вона м’якша. А навантаження, компресія, обмеження спорту — залишаються.

Обіцянка: "Операція за годину — і додому"

Мається на увазі:

амбулаторний формат (без госпіталізації),

седація замість повного наркозу.

Насправді: для багатьох втручань такий формат можливий — блефаропластика чи малий ліпофілінг. Але не для складних операцій типу абдомінопластики, підтяжки грудей, фейсліфтингу.

Обіцянка: "Сучасні технології без скальпеля"

Мається на увазі:

використання лазерів, ультразвукових ножів, радіочастотної абляції.

Насправді: тканини все одно розрізаються або коагулюються — просто іншим методом. Механізм загоєння — той самий, тому й рубець буде.

Мінімальне — не означає відсутнє. Комфортне — не означає без наслідків. І рубець — це не провал. Це частина розумного підходу.

Кожне хірургічне втручання супроводжується мікротравмами, судинною реакцією, лімфатичним навантаженням. Так звані "безреабілітаційні" обіцянки зазвичай стосуються мінімально інвазивних процедур — і навіть тоді потребують режиму відновлення.

Є ще одна поширена легенда — "універсальна методика", яка нібито підходить усім, незалежно від типу шкіри, віку, стану тканин. Насправді ж будь-яка операція має враховувати індивідуальні анатомічні особливості.

Чому ми маємо припинити приховувати

Іноді здається, що рубці лякають не самі по собі, а через потребу постійно доводити "естетичну чистоту". Особливо — жінкам.

У культурі, де наше тіло має бути гладким, мов скляна поверхня, будь-який слід сприймається як небажане нагадування про втручання. Але якщо втручання було вільним вибором, свідомим актом — чому ми маємо його соромитись?

Підсумовуючи

Коли ви чуєте "безшовна операція", "піднявся з операційного стола і пішов, як Лазар із печери на роботу", "авторська методика дистанційної підтяжки" — ставте питання.

Якщо чесна відповідь про сліди й реабілітацію викликає у вас відторгнення — це добре. Це може означати, що на цьому етапі операція вам не потрібна. Бажання, найімовірніше, імпульсивне.

Я не можу гарантувати відсутність рубців. Але можу гарантувати чесність, точність, безпеку й повагу. І часом цього достатньо, щоб зняти страх — і залишити лише дійсно зважене рішення.