ЧТО ДЕЛАТЬ С ВОЗМОЖНЫМ КРИТИЧЕСКИМ ДЕФИЦИТОМ ЛЕКАРСТВ? ЕСТЬ ЛИ У Минздрава ПЛАН?

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После уничтожения складского комплекса "Биокон" речь идет не только о миллиардных убытках. Вопрос в том, почему у государства вообще нет ни одного собственного складского хаба соответствующего уровня и мощности? Полагаться на 100% только на частную фармлогистику и не иметь собственных государственных мощностей для хранения и распределения – это катастрофическая системная ошибка. Государство годами перекладывало эту ответственность на частный сектор, а теперь вновь оказалось в роли пассивного наблюдателя. И это – еще один приговор тотальной системной неготовности Минздрава.

Самое страшное в этой ситуации – то, что заложниками такой чиновничьей халатности вновь стали тяжелобольные люди, чья жизнь ежедневно зависит от импортных препаратов. Речь идет об онкологических заболеваниях, редких орфанных заболеваниях, специализированной иммунобиологической терапии. Для них отсутствие лекарств – это не временные неудобства, это прямая угроза жизни. И где сейчас реальная поддержка и четкая позиция профильного министерства или правительства? Что конкретно они делают прямо сейчас, чтобы эти пациенты не остались один на один со своими диагнозами?

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Минздрав должен четко сказать: какие именно позиции утрачены, каковы сроки пополнения запасов и как конкретно будет покрываться дефицит для тяжелобольных.

Я постоянно говорю: в Украине должен быть защищенный, децентрализованный стратегический резерв медикаментов и прозрачный электронный учет остатков в режиме реального времени. В июне Кабмин разрешил "Медицинским закупкам Украины" формировать резерв отдельных критически важных лекарств. Что реально сделано за эти месяцы? Что уже закуплено и видит ли Минздрав реальную картину остатков по действующим веществам в регионах?

Сейчас необходима немедленная перестройка логистики. Министерство совместно с дистрибьюторами должно оперативно перераспределить имеющиеся ресурсы, а правительство – максимально упростить ввоз аналогов и устранить бюрократические барьеры, задерживающие их пересечение границы.

Пока чиновники молчат, пациентам самое главное – сохранять хладнокровие и не поддаваться панике. Если вы находитесь на постоянной или специализированной терапии, нужно иметь ротационный запас на несколько недель-месяцев вперед. Свяжитесь с лечащим врачом и заранее согласуйте взаимозаменяемые аналоги по международному непатентованному названию (действующему веществу) на случай, если ваш привычный бренд временно исчезнет из аптек.