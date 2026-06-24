Biopharma расширяет производство препаратов из плазмы крови: новый завод в Румынии планируется запустить в 2027 году

Украинская биотехнологическая компания Biopharma продолжает наращивать объемы производства препаратов из плазмы крови и готовится к запуску нового завода в Румынии. Предприятие в городе Орадеа планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2027 года. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил президент компании Константин Ефименко.

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По его словам, строительство производственного корпуса уже завершено. К осени компания планирует завершить подвод инженерных коммуникаций, а также продолжает закупку технологического оборудования для будущего предприятия.

В Biopharma отмечают, что развитие производственных мощностей происходит сразу по нескольким направлениям. Флагманской площадкой компании остается завод в Белой Церкви, при этом активно реализуются проекты в Ужгороде и Румынии. Следующим этапом международной экспансии компания рассматривает выход на рынки Латинской Америки.

Особое внимание в компании уделяют развитию производства препаратов из донорской плазмы крови. Именно эта категория лекарственных средств используется для лечения пациентов с первичными иммунодефицитами, тяжелыми ожогами, массивными кровопотерями, нарушениями свертываемости крови и рядом редких заболеваний.

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Общий объем инвестиций в производственные площадки в Ужгороде и Орадеа оценивается примерно в 500 млн долларов. Только в первую очередь румынского проекта планируется инвестировать 85 млн евро.

Уже в сентябре 2026 года Biopharma планирует запустить первую очередь нового завода в Ужгороде. Предприятие будет обеспечивать полный цикл переработки донорской плазмы и производства фармацевтических и иммунобиологических препаратов. Общий объем инвестиций в первую очередь ужгородского проекта составляет 75 млн евро, из которых более 67 млн евро уже вложено.

После выхода на проектную мощность завод в Ужгороде сможет перерабатывать до 1,5 млн литров плазмы крови в год. Это примерно вдвое больше нынешних производственных возможностей предприятия в Белой Церкви. Румынская площадка, по словам компании, будет еще более масштабной.

Еще одним шагом в глобальном развитии Biopharma стала регистрация препарата альбумина в Бразилии. Это открывает для украинского производителя возможность выхода на один из крупнейших фармацевтических рынков Латинской Америки.

"Наше седьмое место в Европе нас не устраивает. Мы хотим двигаться выше – и для этого нужен масштаб", – отметил Константин Ефименко.

Сегодня препараты из донорской плазмы крови остаются критически важными для лечения тысяч пациентов во всем мире. Поэтому расширение производства и выход украинских компаний на глобальные рынки – это не только бизнес-история, но и вклад в развитие современной медицины и повышение доступности жизненно необходимых лекарственных средств.