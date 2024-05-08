Боитесь диабета? Все, что вам нужно знать об этой болезни

Сахарный диабет – метаболическое заболевание, приводящее к повышению уровня сахара в крови.

Гормон инсулин отвечает за перемещение сахара из крови в клетки для хранения или получения энергии. Однако при диабете организм либо не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо не эффективно его использует

В этой статье OBOZ. UA расскажет о типах диабета, его симптомах и изменениях, на которые следует обратить внимание.

4 типа сахарного диабета

Диабет 1-го типа – редкая форма заболевания, при которой поджелудочная железа вырабатывает мало инсулина или вообще его не вырабатывает.

Диабет-2 – наиболее распространенный тип болезни, возникающий, когда организм неэффективно использует инсулин.

Третий тип: преддиабет – состояние, при котором сахар в крови повышен, но недостаточно, чтобы называться диабетом 2-го типа.

И наконец, гестационный диабет возникает у беременных женщин.

ОБщие симптомы диабета

Повышение уровня сахара в крови может сопровождаться такими симптомами, как повышенный аппетит, потеря веса, частое мочеиспускание, усталость и более длительное время заживления ран.

Также при повышении уровня сахара может наблюдаться периодическая нечеткость зрения.

Инфекции мочевыводящих путей, дрожжевые инфекции и сухая, зудящая кожа – это дополнительные симптомы диабета, характерные для женщин.

Клиническая диагностика диабета

Врач может предложить вам пройти тест RBS, чтобы понять, есть ли у вас вероятность диабета.

Результат теста RBS, превышающий 200 мг/дл, может указывать на диабет.

Затем врач предложит вам провести анализ крови на сахар натощак и пероральный тест на толерантность к глюкозе (OGTT) для подтверждения.

Показатели, превышающие 126 мг/дл, и показатели ОГТТ, превышающие 200 мг/дл, указывают на диабет.

Как вести здоровый образ жизни при диабете

При своевременной диагностике диабет – заболевание, которое можно регулировать с помощью лекарств и перехода к здоровому образу жизни.

Первый и самый важный шаг – отказаться от напитков с высоким содержанием сахара, десертов и жареной пищи.

Затем следует перейти к здоровым продуктам. Это цельное зерно, фрукты, овощи, постные белки, молочные продукты с низким содержанием жира и орехи.

И наконец, физические нагрузки. Уделяйте фитнесу не менее 30 минут в день, чтобы поддерживать организм в тонусе.

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