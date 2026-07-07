Болезнь Альцгеймера, ожирение и старение начинаются не там, где мы думаем. Интервью с доктором Элиной Кристиан

Почему одни люди в 70 лет бегают марафоны, а у других уже в 50 лет диагностируют диабет, ожирение, проблемы с сердцем и постоянную усталость? Можно ли влиять на скорость старения? Насколько долголетие зависит от генетики, а насколько – от образа жизни? И почему медицина всё чаще говорит не о лечении болезней, а о контроле и управлении процессами старения, особенно ускоренного?

Видео дня

На эти и другие вопросы отвечает Элина Кристиан – профессор, доктор медицинских наук, одна из украинских исследовательниц, которая специализируется на вопросах метаболического здоровья, заболеваний печени, микробиома и медицины долголетия.

Это первая беседа из серии интервью о управлении старением. Мы говорим о том, почему печень может быть одним из главных органов долголетия, как скрытое воспаление ускоряет старение, почему микробиом называют "новым" виртуальным органом человека и действительно ли препараты типа семаглутида или тирзепатида могут влиять не только на вес, но и на продолжительность жизни.

Главные истории дня

В следующем интервью мы подробно поговорим о лечении ожирения – одной из крупнейших медицинских проблем XXI века, которая напрямую влияет на риски возникновения инфаркта, инсульта, диабета, онкологических заболеваний и преждевременного старения.

Медицина еще не научилась дарить бессмертие, но уже умеет замедлять старение

– Путин и Си недавно говорили о достижениях медицины в продлении жизни. По вашему мнению, что сегодня медицина реально может предложить с точки зрения долголетия?

– Да, действительно, такой отрывок из их разговора попал в публичное пространство. И особенно это касается диктаторов, которые фанатично стремятся жить долго, чтобы иметь возможность и дальше управлять.

Медицина долголетия сейчас очень активно развивается. И это закономерно: каждый человек – не только богатый – хочет жить не просто долго, а качественно. Чтобы в 70 лет иметь энергию, двигаться, путешествовать, а кто-то – даже пробежать марафон.

Но долголетие – это не только деньги, биотехнологии и не фанатичное соблюдение здоровых привычек. Всё должно быть в меру. Человек должен наслаждаться жизнью – и это также помогает жить дольше.

Посмотрите на долгожителей из так называемых "голубых зон" – Японии, Средиземноморья, в частности – Сардинии, Окинавы. Их долголетие объясняется не только качественной пищей и активностью. Там очень важны социум, общение, радость жизни. Пожалуй, это одна из основных вещей, влияющих на продолжительность жизни.

С другой стороны, западные страны вкладывают огромные средства в исследования старения. Тот же Amazon и связанные с ним структуры инвестируют миллиарды долларов в диагностику старения, разработку новых препаратов и технологий продления жизни.

Есть много перспективных направлений: генная инженерия, перепрограммирование клеток, стволовые клетки, пептидная терапия, трансплантология, биопринтинг органов. Но везде есть свои "за" и "против".

Я очень рада, что в Украине после изменений в законодательстве трансплантация действительно сделала шаг вперёд и уже реально продлевает людям жизнь.

– Мы говорим о трансплантации с целью замены больных органов?

– Да. Сегодня трансплантация – это прежде всего лечение тяжелых заболеваний: цирроза, тяжелых травм, терминальных поражений органов. Ни в законе, ни на практике не существует понятия "пересадить печень, почки или сердце, чтобы помолодеть".

Были попытки с помощью генной инженерии или биопринтинга напечатать здоровую печень или почку. Пока что этого сделать не удалось. Биопринтинг – один из перспективных методов, но он еще не стал реальным инструментом массового продления жизни.

То, что реально уже сегодня – это замедление ускоренного старения. Люди не хотят ждать 50 лет, пока наука изобретёт "лекарство от старости". Они стремятся жить качественнее уже сейчас.

Ускоренное старение – это когда у человека наблюдается ожирение и его последствия, жировая дистрофия печени, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, неврологическая симптоматика, даже тяжелая депрессия. Все это ускоряет старение. И сегодня есть методы, которые могут замедлить этот процесс.

Было, например, очень скандальное направление – парабиоз, то есть переливание элементов молодой крови. На животных, в частности, на крысах, это давало эффект: у старых крыс улучшались функции тканей. Но на людях доказательной и безопасной практики нет. Такие эксперименты вызывали много этических вопросов.

– На животных это работало?

– На крысах – да. Что касается людей, то достоверных данных нет.

Есть также клиники, в том числе и в Украине, куда приезжают платежеспособные люди. Насколько я понимаю, там используют стволовые клетки, экзосомы, пептиды и другие биотехнологии. В основном эти технологии направлены на омоложение извне и не учитывают состояние организма изнутри, тем более, состояние микробиома, а иногда могут даже навредить, спровоцировав развитие бесконтрольного деления клеток.

Пептиды сейчас действительно очень популярны. Кстати, они есть и в некоторых лекарственных препаратах.

– Пептиды – это, условно говоря, составная часть "Оземпика"?

– Да, "Оземпик" – это препарат на основе семаглутида, агониста GLP-1. Он влияет на чувство насыщения, снижает моторику желудка, действует через центральные механизмы регуляции аппетита, уменьшает тягу к еде.

Семаглутид сейчас часто относят к препаратам, которые могут влиять на долголетие. Я была на LongevitySummit в Женеве, где собрались ведущие эксперты в области медицины долголетия. Там группу препаратов GLP-1, а также новые двойные и тройные агонисты, активно обсуждали именно в контексте долголетия.

И это логично. Когда мы лечим ожирение, человек снижает вес – и у него уменьшаются риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта, инфаркта. Иногда после снижения веса мы даже отменяем препараты от диабета, потому что у человека наступает компенсация.

Эти лекарства действительно могут спасать жизнь тем, кому они показаны. Ведь от ожирения люди умирают: от сердечно-сосудистых осложнений, инсультов, инфарктов и других болезней.

Я думаю, что медицина долголетия – это медицина будущего. Мы уже можем частично контролировать продолжительность и качество жизни. Человек потенциально может качественно прожить 120 лет. Некоторые учёные говорят даже о 130-150. Я реалистично говорю о 120. Но главный вопрос – не сколько, а как мы будем жить.

Биологический возраст важнее паспортного: что на самом деле заставляет нас стареть

– Как определили эти 120 лет?

– Это выяснили демографы. На самом деле, есть хронологический возраст – тот, что указан в паспорте. А есть биологический возраст – он показывает, насколько качественно работают органы и системы организма.

Очень часто хронологический и биологический возраст не совпадают. Если биологический возраст меньше паспортного – это хороший показатель. Это означает, что человек стареет медленнее. Существуют различные методики оценки биологического возраста. Даже аппараты для биоимпедансного анализа могут дать приблизительную оценку. Например, мой биологический возраст на 16 лет меньше хронологического.

Поэтому очень важно следить за составом тела: чтобы не преобладал жир, особенно висцеральный – тот, что накапливается вокруг внутренних органов. Именно он ухудшает работу печени, поджелудочной железы, сердца, почек.

– Почему биологический возраст опережает хронологический? Вы уже упомянули о лишнем весе. Какие еще могут быть причины?

– Прежде всего – висцеральный жир. Далее – мышцы. С возрастом развивается саркопения, то есть потеря мышечной массы. У женщин после менопаузы эта проблема усугубляется из-за гормональных изменений: накапливается больше жировой ткани, теряются мышцы. Это критический период, когда нужно особенно следить за собой.

Очень важна функция печени. Печень – это наш главный биохимический завод. Она выводит токсины, метаболиты гормонов, ксеноэстрогены, вещества из внешней среды. Если в этом "заводе" не работает хотя бы один "цех", процесс детоксикации протекает неправильно.

Я считаю печень одним из главных органов долголетия. Она – как дирижер, управляющий оркестром метаболизма.

Меня часто спрашивают: "Я на диете, хожу в зал, но вес не снижается. Почему?" Я говорю: давайте проверим функцию печени, сделаем биохимический анализ. И очень часто, когда мы улучшаем работу печени, вес начинает снижаться.

Далее – углеводный обмен. Нужно контролировать не только глюкозу, но и инсулин, индекс HOMA-IR, который показывает, есть ли инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность вызывает скрытое, стерильное воспаление. А это один из механизмов ускоренного старения.

– Что такое стерильное воспаление?

– Это воспаление без инфекционного агента. Обычно мы думаем, что воспаление вызывает вирус, бактерия или грибок. А здесь возбудителя нет, но воспалительный процесс в организме продолжается.

Это называется inflammaging – воспаление, связанное со старением. Если мы его остановим, сможем замедлить старение. Это лишь один из механизмов, но очень важный.

Все начинается с накопления продуктов гликации.

Проще говоря: когда человек употребляет много сладкого, фруктозы, сладких напитков, энергетиков, соков, соусов, выпечки с румяной корочкой, в организме накапливаются продукты гликации. Это происходит, когда белок связывается с углеводом и образует почти неразрывную связь.

Эти продукты гликации разрушают коллаген, старят кожу, ухудшают состояние сосудов и тканей. Я вижу на приёме: люди с повышенным гликированным гемоглобином, сахаром и избыточным весом часто выглядят на 10-15 лет старше. Это и есть следствие накопления продуктов гликации.

– Что еще ускоряет старение?

– Несбалансированное и вредное питание. Если человек не употребляет достаточно клетчатки, страдает микрофлора кишечника. А клетчатка – это пища для полезных бактерий и важный элемент детоксикации.

Избыток простых углеводов, сахара, фруктозы – ускоряет старение. Избыток жареного, трансжиров, красного мяса – тоже.

Когда я на лекциях говорю о красном мясе, меня не очень любят. Но чрезмерное употребление красного мяса действительно повышает риск рака кишечника и уменьшает разнообразие полезной микрофлоры. Поэтому всё должно быть в меру.

– А как же белок, которым богато мясо?

– Белок можно получать из разных источников. После 40 лет я рекомендую красное мясо примерно раз в неделю. Лучше – индейка, органическая курица, яйца, рыба, желательно дикая.

Есть и растительные источники белка: чечевица, зеленый горох, фасоль. Наша украинская фасоль – прекрасный продукт. Тот самый борщ можно сварить с фасолью. Свекла содержит бетаин, корень сельдерея – эпигенин. Эпигенин относят к веществам с потенциальным сенолитическим действием.

Сенолитики – это вещества, которые помогают выводить стареющие клетки. Но самый простой сенолитик – это правильное питание с достаточным количеством пищевых волокон. Оно однозначно влияет на продолжительность жизни.

– Если обобщить: какая доля образа жизни, генетики и медицины в состоянии организма?

– Примерно 50-60% – это образ жизни. Около 10% – генетика. Еще примерно 20% – факторы внешней среды. Около 10–20% – медицина: чек-апы, скрининги, профилактика.

То есть, очень многое действительно зависит от нас. Единственное, что сегодня не полностью зависит от нас, – это воздух, которым мы дышим. В Украине прекрасная природа, земля, водоемы, но из-за войны мы сталкиваемся с продуктами горения, взрывов, смазочных материалов. Это негативно влияет на организм. Поэтому я всегда говорю пациентам: если есть возможность, выезжайте на свежий воздух, дайте организму больше кислорода.

– Хронический стресс также влияет на старение?

– Это, пожалуй, одна из главных причин ускоренного старения украинцев. Опасность в том, что стресс действует даже на подсознательном уровне. Человеку кажется, что он справляется, но организм все равно находится в напряжении.

Я рекомендую искать свои собственные способы восстановления. Кому-то помогает йога, кому-то – животные, рыбы, прогулки, контакт с природой, работа с психологом. Иногда нужна помощь психиатра и антидепрессанты – если есть показания.

Я, например, интересуюсь камнями – не драгоценными, а различными минералами, в частности, украинскими. Лабрадорит, сердолик, аметист, янтарь – это меня психологически восстанавливает. Каждый должен найти свою "нишу", которая дарит радость и умиротворение.

– Печень, по вашим словам, один из главных органов долголетия. На чем построена ваша концепция Liver Longevity?

– Печень выполняет более 500 функций. Ни один другой орган не несет такой функциональной нагрузки. Это самая большая железа нашего организма.

От функциональности печени зависит работа сердца. Например, ожирение печени может привести к сердечно-сосудистым проблемам.

От печени зависит и мозг. При нарушении её функции могут страдать память, внимание, когнитивные функции. Есть данные, что состояние печени связано с рисками болезни Альцгеймера. А болезнь Альцгеймера – это возрастное заболевание, которое резко ухудшает качество старения.

Если мы поддерживаем функцию печени, не допускаем её ожирения, контролируем накопление триглицеридов в гепатоцитах, мы снижаем риск фиброза, цирроза и других осложнений.

Печень также отвечает за факторы свертывания крови, участвует в синтезе белка. Если белок синтезируется нормально – риск саркопении меньше. Когда я работаю с саркопенией, всегда обращаю внимание на функцию печени.

Кроме того, печень – иммунный барьер. Клетки Купфера задерживают токсины, аллергены, вещества, поступающие из кишечника через воротную вену.

И ещё важно: печень – единственный орган, обладающий мощной способностью к регенерации. Если мы даём ей "материал" для восстановления, она может восстанавливаться.

– Что такое "материал для регенерации"?

– Прежде всего, сбалансированное питание, достаточное количество аминокислот, таких как S-аденозилметионин, пролин, N-ацетилцистеин, витаминов и кофакторов для фаз детоксикации. Очень важны витамины группы B, в частности, B12, витамин C. Часть можно получить из продуктов, но с возрастом этого часто недостаточно. Поэтому иногда требуется нутритивная поддержка – качественные пищевые добавки.

– Кроме того, меньше вредной пищи и алкоголя?

– Да. Алкоголь – это зло для печени. Безопасной дозы алкоголя фактически не существует. Существует миф о пользе красного вина благодаря ресвератролу. Ресвератрол – это природное растительное вещество из группы полифенолов. Он содержится в винограде, кожице красного винограда, ягодах, арахисе, какао. Ему приписывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, поэтому его часто упоминают в контексте долголетия.

Но лучше съесть ягоды – голубику, чернику – которые, помимо ресвератрола, содержат более полезный птеростильбен и получить полезные вещества без алкоголя, то есть – без токсинов.

Один бокал вина раз в неделю, возможно, не нанесет большого вреда. Но бокал каждый день, а тем более крепкие напитки – это уже вредно. Самыми опасными для печени являются именно крепкие алкогольные напитки.

– Какие симптомы могут подсказать человеку, что с печенью что-то не так?

– Печень обычно не болит. Если болит в правом подреберье – это не всегда печень.

Часто все начинается со слабости, непонятной усталости. Человек просыпается и чувствует, как будто не спал. Хочется полежать после еды. Это может быть так называемая гепатогенная усталость. Она не лечится энергетиками или антидепрессантами. А лечится специальными сублингвальными формами S-аденозилметионина

Может наблюдаться вздутие живота, метеоризм. Позже – чувство тяжести в правом подреберье, когда печень уже увеличена. Могут быть горечь во рту, кожный зуд, пожелтение склер, а в тяжелых случаях – кожи.

Иногда первые признаки проявляются на коже: себорейный дерматит, сосудистые звездочки, покраснение лица, ксантелазмы – жировые отложения вокруг глаз, которые могут свидетельствовать о нарушении обмена холестерина и триглицеридов.

В таком случае стоит обратиться к гастроэнтерологу или хотя бы к терапевту, сдать печеночные пробы, биохимический анализ крови и пройти УЗИ.

– Вы много говорите о жировой болезни печени. Почему она настолько опасна?

– Жировая болезнь печени растет в мире почти геометрически и распространяется как эпидемия. По разным данным, ее распространенность в некоторых регионах уже превышает 30%. Это фактически треть населения.

Сначала это кажется простым стеатозом: ну, немного жира в печени. Но если более 5% клеток печени содержат жир – мы уже говорим о стеатозе.

Если человек ничего не предпринимает, продолжает повреждать печень фруктозой, алкоголем, перееданием, стрессом, бесконтрольным приемом лекарств, присоединяется воспаление. Это уже стеатогепатит.

Люди часто пугаются слова "гепатит", потому что думают только о вирусных гепатитах. Но стеатогепатит – это воспаление, вызванное жиром.

Если и на этом этапе ничего не предпринимать, воспаление усугубляется, повреждаются митохондрии – энергетические станции клеток. Развивается фиброз, печень теряет свои функции. Это может привести к циррозу и даже раку печени.

Но важно: стеатоз очень хорошо поддается лечению. И даже ранний фиброз может быть обратимым.

– Отдельно нужно будет предоставить читателям список анализов, на которые стоит обратить внимание.

– Да, можно составить два списка: базовый и расширенный. В базовый обязательно нужно включить УЗИ.

Обследование для контроля функций печени (базовые показатели):

Печеночные пробы, которые включают: фракции билирубина, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ

Триглицериды, липопротеины высокой плотности

Гликированный гемоглобин и индекс Хома

Общий анализ крови с тромбоцитами

УЗИ органов брюшной полости

Измерить окружность талии. Для европейцев норма – до 94 см (мужчины) и до 80 см (женщины).

Измерить артериальное давление – норма до 130/85 мм рт. ст.

Сделать очень простой и недорогой в использовании тест FIB-4, чтобы исключить наличие фиброза печени. Он включает в себя простые показатели: возраст, тромбоциты, АЛТ, АСТ. Их можно сдать в любом медицинском учреждении и ввести в калькулятор.

Расширенные показатели функций печени:

Биохимический анализ крови: фракции билирубина, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, ЛДГ, альбумин, общий белок, мочевая кислота, цистатин С

Аммиак в плазме

Феритин, церулоплазмин

Гомоцистеин

Расширенная липидограмма с альфа-протеином и аполипопротеином В

Гликированный гемоглобин и индекс Хома

ТТГ, свободный Т4

Расширенный общий анализ крови

С-реактивный белок

HBsAg, суммарные анти-HBc-Ag? HCV-иммуноблот

ANA высокоспецифические, AMA, AMA-M2, LC-1, SLA, LKM-1

УЗИ органов брюшной полости с эластографией и стеатометрией или с Фибросканом

Печень – дирижер долголетия: почему от нее зависят мозг, сердце и скорость старения

– Ваша любимая тема – микробиом и кишечник. Почему он так важен для долголетия?

– Микробиом сейчас считают фактически новым виртуальным органом человека. Это не только бактерии. Это бактерии, вирусы, археи, грибы – целый комплекс. У человека он может весить примерно 2-3 кг.

Микробиом влияет на энергообеспечение, жировой и углеводный обмен, иммунитет, поведение, настроение и даже сон. Есть исследования, которые показывают связь между микробиотой и биоритмами сна.

С возрастом, после болезней, после приёма антибиотиков разнообразие микробиома уменьшается. Именно поэтому я категорически против бесконтрольного назначения антибиотиков. Даже один курс может уничтожить полезные штаммы бактерий.

– А иногда люди проходят тяжелые курсы антибиотиков по месяцу.

– Да. И потом появляются аллергии, аутоиммунные заболевания, проблемы с кишечником. Если разнообразие микробиоты утрачено, пищевые волокна нормально не перевариваются. Появляются вздутие живота, запоры, диарея.

Полезные бактерии при переваривании клетчатки вырабатывают бутират, ацетат и пропионат. Это короткоцепочечные жирные кислоты – вещества, которые можно назвать веществами долголетия.

Бутират поддерживает энергию клеток кишечника. Если его нет, кишечник становится проницаемым – так называемый "дырявый кишечник". Токсины, эндотоксины, аллергены попадают в кровь и могут вызывать слабость, усталость, аллергии, аутоиммунные реакции.

Микробиом также связан с настроением. Некоторые бактерии участвуют в синтезе веществ, влияющих на серотонин, ГАМК, триптофан. Поэтому от кишечника действительно зависит и психоэмоциональное состояние.

Есть ещё одна очень интересная бактерия – Akkermansiamuciniphila. Я называю её "тайной бактерией долголетия". Она поддерживает слизистый барьер кишечника. Если её мало, возрастает риск метаболических и воспалительных нарушений.Довгожителів об’єднують не гени, а мікробіом

Лактобактерии также очень важны. Они участвуют в усвоении железа и микроэлементов. Иногда непонятный дефицит железа может быть связан с проблемами микробиома.

Долгожителей объединяют не гены, а микробиом

– То есть микробиом – это наш второй мозг?

– Даже больше. Микробиом содержит огромное количество генов – больше, чем сам организм человека.И он может влиять на экспрессию наших генов.

Учёные исследовали долгожителей из "голубых зон" – Сардинии, Окинавы и других регионов. Они полагали, что главное – генетика. Но не нашли универсальных "генов долголетия". Вместо этого они обнаружили, что у долгожителей сохранялось разнообразие микробиома.

А микробиом очень зависит от питания. Особенно – от клетчатки. Клетчатка – это все для микробиома.

– Клетчатка – это зелень?

– Это зелень, сложные углеводы, семена чиа, псиллиум, топинамбур, свекла, сельдерей, пастернак, гречка, овес, бобовые. Все это есть в украинском рационе.

– Как проверить баланс микробиома?

– Самый качественный метод – секвенирование микробиома. Это дорогой анализ, но он даёт много информации, особенно если проводится вместе с определением метаболитов.

На первом этапе можно использовать и более простые анализы, например, бактериальный посев на дисбактериоз. Он не так точен, но иногда помогает.

Но важно: ни один пробиотик, пребиотик или метабиотик не будет действовать без достаточного количества клетчатки. Бактериям нужна пища.

Качественный пробиотик должен содержать конкретно указанные штаммы бактерий. Если на упаковке не указан штамм – я бы не очень доверяла такому препарату.

Существуют современные синбиотики и метабиотики, в которых сочетаются бактерии, лизаты бактерий, инулин, лактулоза, олигосахариды или бактериальные метаболиты. Есть бактериофаги – они могут воздействовать на патогенную микрофлору, не уничтожая полезные бактерии.

Есть перспективное направление – фекальная трансплантация. Раньше ее проводили через прямую кишку, сейчас в некоторых странах есть капсулы. В Украине таких капсул пока нет. Но это не метод "для омоложения", а лечебное направление с четкими показаниями.

– Все говорят о дефиците белка, но мало кто говорит о дефиците клетчатки.

– А дефицит клетчатки наблюдается почти у всех. Люди просто не потребляют ее в достаточном количестве. Я, например, готовлю себе греческий йогурт без сахара, добавляю ягоды, голубику, ложечку чиа. Но этого недостаточно, поэтому ещё должны быть гречка, свекла, пастернак, зелень, бобовые.

Семена льна также полезны, но их лучше употреблять отдельно от препаратов железа, так как они могут снижать его усвоение. И не постоянно, а курсами, с перерывами.

Необходимо знать список анализов для проверки микробиома:

Секвенирование нового поколения (NGS) – показывает баланс полезных и вредных бактерий, разнообразие микробиома, а также способность расщеплять клетчатку.

Анализ на метаболиты микробиома, чтобы узнать, что они вырабатывают, например, ацетат, пропионат и бутират, специфические жирные кислоты.

Можно определить органические кислоты в моче, которые покажут избыток, например, грибов.

Маркеры воспаления в кишечнике и его проницаемости – это фекальный кальпротектин, зонулин, лактоферрин.

Медицина будущего и пять правил для тех, кто хочет оставаться активным в 70 и в 90 лет

– Что нас ждет через 10-15 лет? Как технологии повлияют на долголетие?

– Я думаю, технологии помогут нам жить качественнее и замедлять старение. Появится больше доказательств в отношении стволовых клеток, но их нужно очень внимательно изучать, так как существуют риски, в частности, онкогенные.

Биопринтинг органов – очень перспективное направление. Ткани уже печатают, и я думаю, что со временем это станет ближе к практике.

Пептидная терапия уже существует. Сенолитики – препараты, которые помогают выводить стареющие клетки, – также есть, и направление геропротекторов продолжает развиваться.

Очень важной станет диагностика. Мы сможем раньше выявлять риски болезни Альцгеймера, инсульта, инфаркта. Например, уже сейчас можем оценивать гомоцистеин как маркер сердечно-сосудистого риска и корректировать его.

Я думаю, в ближайшие годы нас ждут новые успехи в лечении болезни Альцгеймера, ожирения, метаболических нарушений. Но важно: лекарства должны получать те, кому они действительно нужны.

– Представьте, что к вам пришел 50-летний украинец и говорит: "Я хочу в 90 лет ходить, танцевать, а может, и бегать марафон". Какие пять вещей вы ему посоветуете?

– Во-первых – биочекинг. Я так называю оценку биомаркеров здоровья. Нужно понять, на каком уровне сейчас находится организм.

50 лет — это ещё молодой возраст. Но кто-то в 50 лет активен и здоров, а кто-то уже поступил после инсульта. Поэтому сначала – обследование.

Далее – анализ питания, я даже могу назначить ДНК-анализ питания, физическая активность, сон с правильными биоритмами, ментальное здоровье, социум. Очень важно, в какой среде живёт человек, какие у него эмоции, есть ли в жизни смысл и позитив.

– То есть, наша собственная агрессия тоже нас отравляет?

– Да, но агрессия иногда может быть симптомом заболевания. Человек не всегда это контролирует. Раздражительность может быть связана даже с кишечником.

Я вижу это на практике: когда мы лечим кишечник, поддерживаем микробиом, иногда человек приходит на следующий прием уже совсем другим – более спокойным, с лучшим настроением. То есть качество жизни напрямую связано с физиологией.

– Если наши потомки через 50 лет откроют учебники по истории медицины, какие основные ошибки в отношении к здоровью они увидят в наше время?

– Во-первых, отсутствие культуры заботы о себе. У нас есть культура еды, застолий, общения. Но культуры профилактики и превентивной медицины почти нет.

Во-вторых – слабый контакт между врачом и пациентом. В медицине есть пропедевтика – искусство сбора анамнеза. Это когда врач не просто спрашивает: "На что жалуетесь?", а расспрашивает об истории жизни: детстве, болезнях, операциях, наследственности, питании, работе, стрессе, условиях жизни. Это может занимать 45 минут или час. Но именно так врач не упускает риски.

В-третьих, люди обращаются к врачу только тогда, когда уже болит. Отчасти это из-за занятости, отчасти – из-за отсутствия образовательных программ по медицине долголетия.

Четвертое – у врачей часто нет мотивации заниматься профилактикой. В государственной системе на это почти нет времени и механизмов. В частной медицине это работает лучше, потому что там больше внимания уделяется индивидуальному и персонализированному подходу.

И в-пятых – хронический стресс, который сейчас ускоряет старение украинцев. Мы ещё не до конца осознаём, насколько сильно война, тревога, загрязнение воздуха, недосыпание и постоянное напряжение влияют на наше здоровье.

Но даже в этих условиях многое зависит от самого человека:

питание,

движение,

сон,

микробиом,

печень,

профилактические обследования и прием геропротекторов,

психическое здоровье.

В этом и заключается основа долголетия.