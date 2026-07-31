За последний месяц за консультацией по поводу болезни Лайма обратилось невероятно рекордное количество пациентов.

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Далее текст на языке оригинала.

Реальну статистику по всій Україні чи навіть Києву порахувати складно, бо звернення були звідусіль – і різні міста, і навіть країни (лідер закордонних звернень – Польща). Однозначно червень та половина липня були вкрай сприятливими для активності та поширеності кліщів. Клімат, на превеликий жаль, змінюється не в нашу користь. Така вологість та прохолода кліщам звісно що на руку…

Однак є приємні цікаві спостереження: більшість пацієнтів на сьогоднішній день стали дуже ерудованими та непогано підкованими в основних питаннях бореліозу, легко самі собі ставлять правильний діагноз та вчасно звертаються по допомогу. Навіть популярні горе-страшилки та лякалки на просторах інтернету стали вже менш популярними. Здоровий глузд та довіра до клінічної практичної медицини перемагає.

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Але все рівно, скрізь й повсякчас, із-за плутанини робляться одні й ті самі помилки.

Тому нагадую, що варто знати, аби не витрачати даремно кошти та не потрапити в неприємну ситуацію.

ПОМИЛКА ПЕРША, й сама неприємна та розповсюджена: за порадою лікарів травмпункту вкушені приймають однократно 200 мг доксицикліну й думають, що все добре. А вже через тиждень на шкірі бачать величезні еритеми й… розуміють, що щось не спрацювало. А уявіть, скільки людей дізнаються про бореліоз вже на стадії хронізації… Адже еритема зʼявляється не обов’язково. Це треба знати.

Повторюсь ще раз - порада приймати однократно 200 мг доксицикліну для профілактики – НЕ ПРАЦЮЄ!

Про цю помилку офіційного протоколу докладно писав окрему статтю та розбирав, звідки вони й чому досі не виправляється.

ДРУГА ПОМИЛКА дуже часто пацієнти сильно поспішають здавати аналізи й даремно втрачають гроші: після укусу немає сенсу нічого здавати. Все просто – кров здається на 21-25 день з моменту укусу. Раніше цього строку імунна система ще не встигає виробити антитіла й аналіз буде примарно негативним. Не витрачайте даремно кошти.

І коли вже є підтверджений результат й почалося лікування – одразу після лікування НЕ ВАРТО здавати аналізи. Антитіла нікуди за місяць з крові не зникнуть. На це треба багато часу. Більше півроку точно, а буває й ще більше. Про це ми докладно говорили в попередніх дописах.

ПОМИЛКА ТРЕТЯ – сама підступна та прихована. Вміння відрізнити хибно позитивний результат від справжнього бореліозу. Є сумні історії, коли люди плуталися, і лікарі плуталися, а зрештою по кілька місяців, а то й років (!), призначалось даремне лікування важкими антибіотиками. А це, як всі розуміють, не вітамінки… Тут одним словом не пояснити, але головне, що має насторожити – якщо в аналізі тільки позитивні антитіла М без G. Тут треба розбиратися й не поспішати.

Було за цей час декілька дуже скандальних показових історій про лікування бореліозу за кордоном: тамтешні лікарі прямо в очі відмовляли пацієнтам в обстеженні та лікуванні, мотивуючи це тим, що в пацієнтів відсутні клінічні прояви. І посилалися на свій офіційний протокол.

Це дуже жорстко, злочинно й цинічно – скарги при бореліозі зазвичай зʼявляються вже при хронічних запущених формах. А ми саме цього всіма силами й намагаємося уникнути. Все лікування спрямоване на упередження та знищенні збудника до того, як він наробить шкоди.

Що тут сказати: не завжди офіційна позиція є правильною. За такими рішеннями часто можуть стояти зовсім не медичні аспекти. А фінансові, бюрократичні тощо. Чи неприхований природній відбір вони включили? Не знаю, як це розуміти…

Однак, освідченість та здоровий глузд рятують від неприємностей. І це вже непогано)

Всім здоров’я! Не хворійте! Кліщів не бійтеся. Треба просто знати, що правильно робити й все буде добре.