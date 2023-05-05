'Больше не глобальная чрезвычайная ситуация': ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В ВОЗ констатировали, что в течение последнего года пандемия имела тенденцию к снижению, а большинство стран уже вернулись к "докоронавирусной" жизни.

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Решение об отмене глобальной чрезвычайной ситуации было принято в четверг, 4 мая. Об этом сообщает CNN, также заявление о завершение пандемии появилось в Twitter ВОЗ.

"Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что COVID-19 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Чрезвычайный комитет ВОЗ по международным медико-санитарным правилам обсудил пандемию в четверг на своем 15-м заседании по COVID-19, и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус согласился с тем, что объявление о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, должно быть прекращено", – пишет издание.

В ходе пресс-конференции гендиректор ВОЗ заявил о стойкой тенденции к снижению уровня заболеваемости коронавирусом в течение последнего года.

"Уже более года пандемия имеет тенденцию к снижению. Эта тенденция позволила большинству стран вернуться к жизни, какой мы знали ее до COVID-19. Вчера комитет по чрезвычайным ситуациям собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет", – отметил он.

Как напомнили в CNN, ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, в январе 2020 года. Спустя примерно шесть недель после этого ситуацию охарактеризовали как пандемию.

По данным ВОЗ, с начала пандемии было зарегистрировано более 765 миллионов подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

По словам Тедроса Гебреисуса, за время пандемии умерло не менее 20 миллионов человек.

В Европе зарегистрировано больше всего подтвержденных случаев в целом, но в Америке зарегистрировано больше всего смертей. Примерно одна из шести смертей приходится на США.

"Пик заболеваемости пришелся на декабрь 2022 года, когда Omicron охватил весь земной шар, особенно сильно поразив западную часть Тихого океана. Но во всем мире были введены миллиарды доз вакцины, а смертность осталась намного ниже предыдущих пиков. Теперь число случаев заражения и смертности от Covid-19 находится на самом низком уровне за последние три года. Тем не менее, более 3500 человек умерли за последнюю неделю апреля, а миллиарды остаются непривитыми", – пишет издание.

Глава ВОЗ отметил, что победить COVID-19 помогли усилия врачей, правительств, прибегших к жестким мерам, а также обычных людей, которые пошли на личные жертвы ради общей безопасности.

При этом коронавирус все еще существует и наносит вред. Также ВОЗ призывает сделать выводы, чтобы подготовить человечество к новым вирусам и вспышкам.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о рассекречивании данных разведки по происхождению COVID-19. По мнению главы государства, это необходимо для предотвращения возникновения очередной эпидемии COVID-19.

Также сообщалось, что директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. При этом он подчеркнул, что китайское правительство всячески пытается препятствовать раскрытию истинной причины возникновения пандемии.

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