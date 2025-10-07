Больше углеводов: 9 сигналов, что организму нужна энергия

Многие люди избегают углеводов, считая их виновными в наборе веса, однако организм без них часто испытывает стресс и недостаток энергии. Низкоуглеводные диеты могут давать быстрый результат в похудении, но они не всегда соответствуют потребностям нашего тела.

Углеводы нужны не только для энергии, но и для здоровья мозга, пищеварения и стабильного настроения. Издание eatthis.com рассказывает о девяти сигналах, что вашему организму действительно необходимо больше углеводов.

Когда организм не получает достаточно углеводов – около 225 граммов в день – вы можете чувствовать себя уставшими, голодными и раздраженными, даже если придерживаетесь кето-диеты. Одной из самых серьезных проблем в этом случае является недостаток клетчатки, что может вызывать запоры, дисбаланс микрофлоры кишечника и постоянное чувство голода. И важно помнить: углеводы – это естественный источник клетчатки. Чтобы оценить, достаточно ли их в вашем рационе, можно либо считать каждый грамм углеводов, либо прислушиваться к сигналам своего организма.

1. Частые головные боли

"Углеводы быстро превращаются в глюкозу, поддерживая стабильный уровень сахара в крови. Если вы едите мало углеводов, уровень сахара падает, и это может вызвать головную боль", – объясняет диетолог Изабель Смит, магистр наук.

Регулярные головные боли после начала низкоуглеводной диеты сигнализируют о том, что организм недополучает энергии. Чтобы облегчить состояние, включите в рацион яблоки, груши, морковь и другие продукты, богатые углеводами.

2. Постоянное ощущение холода

Если при температуре 22°C (70°F) вам холодно, это может быть сигналом сбоев в работе щитовидной железы. "Низкоуглеводные диеты повышают риск снижения функции щитовидной железы, что затрудняет поддержание нормальной внутренней температуры", – говорит диетолог Кэсси Бьорк.

3. Неприятный запах изо рта

При переходе на низкоуглеводную диету организм начинает использовать накопленный жир для энергии, и этот процесс – кетоз – может вызывать неприятный запах изо рта.

"Когда тело сжигает белки и жиры вместо углеводов, запах может быть неприятным. Увеличение количества углеводов в рационе и достаточное питье воды быстро помогают решить проблему", – объясняет Смит.

4. Проблемы с пищеварением

Уменьшение потребления хлеба, макарон и других цельнозерновых продуктов часто лишает организм клетчатки. Это может привести к запорам и вздутию живота. Бйорк советует потреблять ежедневно 28 г клетчатки из низкоуглеводных овощей, таких как брокколи, капуста кале, шпинат и спаржа.

5. Усталость во время тренировок

"Углеводы – основной источник энергии для мышц. Когда их запас низкий, некоторые люди чувствуют слабость и не могут выполнять высокоинтенсивные упражнения", – говорит Смит.

Потребление углеводов до и после тренировок помогает поддерживать энергетические запасы и повышает эффективность занятий.

6. Остановка потери веса

После начального эффекта похудения, организм может замедлить сжигание жира. "Низкоуглеводная диета заставляет печень компенсировать недостаток глюкозы, вырабатывая ее самостоятельно. Это повышает уровень инсулина, а он сохраняет жир", – объясняет Бьорк.

Выход – циклическое потребление углеводов: один день в неделю увеличивайте их количество, например, с помощью белковых смузи.

7. Постоянный голод

Углеводы с клетчаткой насыщают желудок. Их недостаток приводит к постоянному урчанию в животе. "Люди на низкоуглеводной диете часто испытывают голод, если не заменяют углеводы на полезные жиры", – предупреждает Бьорк.

8. Туман в голове

Мозг использует глюкозу как топливо. Ее недостаток может привести к ухудшению концентрации и памяти. Исследование Университета Тафтса показало, что женщины на низкоуглеводной диете показывали худшие результаты в тестах на память, но после возвращения к привычному потреблению углеводов функция мозга быстро восстанавливалась.

9. Раздражительность и капризность

"Когда люди резко сокращают потребление углеводов, они становятся раздражительными из-за низкого уровня сахара в крови и меньшего количества калорий", – объясняет Смит.

Углеводы также стимулируют выработку серотонина – гормона хорошего настроения, поэтому их недостаток может влиять на психоэмоциональное состояние.

