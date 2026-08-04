"Бразильская попка" уже не в тренде: всё о современном липофилинге ягодиц

Эпоха Brazilian Butt Lift – экстремального увеличения объема ягодиц с помощью собственного жира пациента – подходит к концу. Какой тренд пришел ей на смену, рассказывает основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

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"Огромные, неестественные формы в стиле Ким Кардашьян действительно остаются в прошлом, – говорит Александр Бебих. – Вместо гиперобема у пациентов появился спрос на деликатное моделирование, гармонию пропорций и спортивный силуэт. У этого тренда тоже есть своё название – Miami Thong Lift. Жир теперь используется в значительно меньших объёмах и исключительно для сглаживания целлюлита, маскировки рубцов и создания аккуратного округления, так называемого "персикового" эффекта. Добавлю, что колоссальное влияние на современную пластическую хирургию оказал медицинский бум вокруг препаратов для быстрого похудения. После того как люди резко избавились от лишнего веса, они столкнулись с проблемой опустошенных ягодиц. Поэтому классический липофилинг ягодиц тоже претерпел изменения. Сегодня пациенты чаще хотят вернуть утраченную эстетическую форму, а не сделать "бразильскую попу".

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Просто цифры

За последние два года количество операций в стиле Miami Thong Lift в американских клиниках выросло на 65%. А 73% пациентов, обращающихся за контурированием ягодичной зоны, четко указывают в своих анкетах, что для них приоритетным является естественный и спортивный результат.

Нужен ли вам липофилинг?

Можно выделить три категории пациентов, которым липофилинг ягодиц поможет вернуть эстетичные формы:

Те, кто стремится восстановить форму после похудения. При резком похудении ягодичная зона часто теряет объем в первую очередь: ткани опускаются, образуя глубокие кожные складки.

При резком похудении ягодичная зона часто теряет объем в первую очередь: ткани опускаются, образуя глубокие кожные складки. Обладатели особого анатомического строения. Иногда плоская форма ягодиц или наличие выраженных боковых впадин обусловлены анатомическим строением таза. Такие особенности не поддаются коррекции даже при интенсивных занятиях спортом.

Иногда плоская форма ягодиц или наличие выраженных боковых впадин обусловлены анатомическим строением таза. Такие особенности не поддаются коррекции даже при интенсивных занятиях спортом. Женщины, восстанавливающие пропорции после беременности и родов. Гормональные колебания и период лактации существенно меняют архитектуру женского тела. Ягодицы теряют прежний тонус и становятся менее привлекательными.

"Люди больше не приносят на консультацию фотографии голливудских звезд и не говорят: "Хочу так же". Им нужно видеть в зеркале улучшенную, подтянутую и здоровую версию себя, – говорит Александр Бебих. – 90 процентов пациентов хотят вернуть то, что унесли годы или беременность, либо стремятся исправить то, чем обделила генетика. Поэтому современная философия моделирования тела основана на принципе деликатной реставрации, а не кардинальных изменений".

Когда лишний жир – это хорошо!

Одного желания сделать липофилинг ягодиц недостаточно. Чтобы пациент получил от хирурга "добро" на проведение операции, он должен соответствовать трем ключевым критериям:

Иметь достаточный запас донорского жира. По современным стандартам, для создания деликатного и естественного объема требуется пересадить в среднем от 250 до 500 миллилитров чистого жирового концентрата в каждую ягодицу. Это означает, что у пациента должны быть "жировые отложения" на бедрах, спине или животе, откуда этот материал можно безопасно извлечь с помощью липосакции

современным стандартам, для создания деликатного и естественного объема требуется пересадить в среднем от 250 до 500 миллилитров чистого жирового концентрата в каждую ягодицу. Это означает, что у пациента должны быть "жировые отложения" на бедрах, спине или животе, откуда этот материал можно безопасно извлечь с помощью липосакции Иметь стабильный вес. Вес должен оставаться стабильным в течение 6 месяцев до операции. Если же пациент планирует дальнейшее существенное похудение, операцию переносят, поскольку вместе с общей потерей веса уменьшатся и пересаженные в ягодицы жировые клетки. Более того, непредсказуемые скачки веса после липофилинга способны полностью деформировать полученный эстетический результат.

Вес должен оставаться стабильным в течение 6 месяцев до операции. Если же пациент планирует дальнейшее существенное похудение, операцию переносят, поскольку вместе с общей потерей веса уменьшатся и пересаженные в ягодицы жировые клетки. Более того, непредсказуемые скачки веса после липофилинга способны полностью деформировать полученный эстетический результат. Иметь хороший тургор (эластичность) кожи. Чтобы удержать и равномерно распределить новый объем жировой ткани, кожа в области ягодиц должна иметь достаточный тонус. При критическом избытке обвисшей кожи (например, после экстремального похудения на 40+ кг) классический липофиллинг без одновременной хирургической подтяжки будет неэффективен.

Желаемый результат за один сеанс

Прежде чем придать ягодицам новую форму, хирург должен провести липосакцию. Это необходимо для того, чтобы получить донорский материал для пересадки, а также создать правильный визуальный баланс фигуры. Полученный жир тщательно готовят к пересадке. Для этого биоматериал помещают в закрытую стерильную систему, где он проходит несколько этапов очистки: центрифугирование, промывку или специальную микрофильтрацию. Этот процесс позволяет полностью отделить жизнеспособные жировые клетки от посторонних примесей: крови, плазмы, разрушенных липидов и остатков анестезирующего раствора. От того, насколько бережно и правильно хирург подготовит биоматериал, зависит, какой процент жировых клеток приживётся на новом месте.

"Операция проходит под общим наркозом и длится в среднем 2–4 часа: все зависит от объема липосакции, – рассказывает Александр Бебих. – Часть клеток рассасывается в первые месяцы после вмешательства, поэтому нужно учитывать этот момент и делать небольшую "гиперкоррекцию". По статистике, в долгосрочной перспективе приживается примерно 60–70% пересаженного жира. Вообще, липофилинг ягодиц – это однократная процедура, и мы можем достичь желаемого результата за один сеанс. Но примерно 10–15 % пациентов через год-два приходят на коррекцию, если хотят немного увеличить формы".

Сидеть нельзя, лежать

Первые 3 недели после операции особенно важны. В этот период пациенту запрещено сидеть на ягодицах (разве что в туалете). Для работы лучше использовать специальную медицинскую подушку, которая приподнимает ягодицы и поддерживает их, чтобы снять давление на зону пересадки. Также в течение месяца нужно носить компрессионное белье. Оно поддерживает правильную форму ягодиц и уменьшает отеки. Кроме того, нельзя спать на спине: лучше на животе или на боку, если разрешит хирург. Под запретом спорт и физические нагрузки.

"Через 2–3 месяца начинается период стабилизации, и большинство ограничений снимаются, пациент может вернуться к привычному образу жизни. Полное восстановление занимает 6–12 месяцев, – объясняет Александр Бебих. – Я всегда подчеркиваю: отличный результат – это совместная работа хирурга и пациента. Поэтому лучше всегда следовать рекомендациям врача, и реабилитация пройдет быстрее. После липофиллинга ягодиц пациенты довольны результатом еще и потому, что жировая ткань, которую мы пересаживаем, содержит стволовые клетки. Они прекрасно омолаживают кожу ягодиц".