Будет только хуже: что нельзя делать, если укусил клещ
Укус клеща – не мелочная досада, а потенциальная угроза здоровью, особенно если речь идет об иксодовых клещах. Эти почти незаметные паразиты являются переносчиками серьезных заболеваний. Среди них: клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), а также редкие, но опасные бактериальные инфекции, в частности болезнь Миямото.
Главное правило в случае укуса – действовать осторожно. В Минздраве объяснили, как не поддаваться распространенным ошибкам, которые могут только усложнить ситуацию.
Почему важно не паниковать и не прибегать к "народным методам"
Когда вы обнаружили клеща на теле, первое, что приходит в голову – как можно быстрее от него избавиться. Но спешка и неправильные действия могут стоить дорого. Например, использование масла, спирта или кремов, ранее считавшегося эффективным способом, на самом деле провоцирует клеща погружаться глубже или впрыскивать еще больше инфицированной слюны в организм. Это повышает риск заражения, а не устраняет его.
Так же не стоит клеща давить, вырывать или резко дергать, ведь так можно оставить в коже его хоботок, что приведет к воспалению или инфицированию раны. Запрещается также прижигать место укуса, накладывать компрессы или мази – это только затянет процесс удаления и может привести к дополнительному травмированию кожи.
Как избавиться от клеща
В случае обнаружения клеща, прежде всего, обратитесь к врачу. В травмпункте вам безопасно удалят паразита и представят рекомендации по дальнейшему наблюдению. Если медицинская помощь недоступна – клеща можно удалить самостоятельно, но только при соблюдении четких правил.
- Используйте специальный инструмент для удаления клещей в аптеке.
- Осторожно подцепите паразита как можно ближе к коже и медленно выкручивайте его, расшатывая из стороны в сторону. Если такого инструмента нет, используйте пинцет, петлю из нити или салфетку, но никогда не делайте это голыми руками.
- Важно удалить клеща вместе с хоботком. Если он оторвался, удалите остатки стерильной иглой.
- После удаления тщательно обработайте антисептиком ранку, вымойте руки с мылом и сохраните клеща в герметичной емкости – его можно передать на лабораторное исследование.
- Важно в течение следующих трех недель наблюдать за своим состоянием, ежедневно измерять температуру, обращать внимание на возможные сыпи, покраснение или общее недомогание.
Три вещи, которые делать категорически нельзя:
- Не смазывайте клеща растительным маслом, спиртом или кремом.
- Не вырывайте клеща резко или рывком.
- Не жмите на тело клеща.
Даже если укус кажется пустяком, статистика говорит другое: ежегодно в Украине фиксируется около 20 тысяч обращений в медучреждения в связи с укусами клещей. И многие случаи осложнений возникают именно из-за несоблюдения базовых правил обращения с паразитом.
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